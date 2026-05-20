Με Γιούρτσεβεν η Ρεάλ Μαδρίτης στην Αθήνα: Απέφυγαν τα Μέσα στο αεροδρόμιο οι Μαδριλένοι

Η αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης έφτασε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» το βράδυ της Τετάρτης (20/05) και είναι έτοιμη να διεκδικήσει το τρόπαιο στο Final Four της EuroLeague.

Οι άνθρωποι της Ρεάλ Μαδρίτης δεν ήθελαν να έχουν την οποιαδήποτε επαφή με τους δημοσιογράφους που περίμεναν την αποστολή στο αεροδρόμιο, γι’ αυτό και φρόντισαν να μην βγουν από τις αφίξεις, όπως έκαναν οι άλλες αποστολές.

Να σημειωθεί ότι μαζί με τους Μαδριλένους ταξίδεψε στην Αθήνα και ο Ομέρ Γιούρτσεβεν, παρότι ο Τούρκος διεθνής σέντερ δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες του Final Four της Euroleague.

Ο πρώην ψηλός του Παναθηναϊκού ενσωματώθηκε πριν λίγες μέρες στη Ρεάλ Μαδρίτης και θα στηρίξει ψυχολογικά τους νέους του συμπαίκτες στη μεγάλη μάχη του Final Four της Αθήνας.