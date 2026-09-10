Αθλητικά

Ο Μίλος Πάντοβιτς θα συνεχίσει ως δανεικός από τον Παναθηναϊκό στην Ζελέζνιτσαρ

Βρέθηκε λύση για τον Σέρβο επιθετικό μετά το «ναυάγιο» με τη Γιαγκελόνια
Ο Μίλος Πάντοβιτς σε αγώνα του Παναθηναϊκού (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Ο Μίλος Πάντοβιτς σε αγώνα του Παναθηναϊκού (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)
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Ο Μίλος Πάντοβιτς δεν υπολογιζόταν φέτος από τον Παναθηναϊκό και παρά το “ναυάγιο” στις διαπραγματεύσεις με τη Γιαγκελόνια, θα παραχωρηθεί τελικά ως δανεικός, με την Ζελέζνιτσαρ από τη Βοσνία να δίνει τη λύση.

Σύμφωνα με το Mozzart Sport, ο Παναθηναϊκός έφθασε σε συμφωνία με τη Ζελέζνιτσαρ για το δανεισμό του Μίλος Πάντοβιτς στη Βοσνία, μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Ο Σέρβος στράικερ “μέτρησε” 33 συμμετοχές με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, έχοντας όμως “φτωχό” απολογισμό, αφού πέτυχε μόλις 2 γκολ και είχε δύο ασίστ με τους “πράσινους” σε όλες τις διοργανώσεις.

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Αθλητικά
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