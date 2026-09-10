Φρανσίσκο: «Καταπληκτικές οδηγίες από τον Ομπράντοβιτς, είναι καλύτερα από ό,τι περίμενα»

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τις πρώτες προπονήσεις του με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, αλλά και την ανυπομονησία του να αγωνιστεί σε ένα κατάμεστο T-Center.

Μιλώντας στην κάμερα του Club1908, ο Σιλβέν Φρανσίσκο αναφέρθηκε στις πρώτες του εικόνες από τον Παναθηναϊκό, στα “πράσινα” αποδυτήρια, αλλά και για την Ελλάδα, στην οποία επέστρεψε μετά την παρουσία του στο Περιστέρι.

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Οι δηλώσεις του Μπάντιο

Για το αν πρέπει να γίνουν… υποχρεωτικά τα γαλλικά στα αποδυτήρια: «Σίγουρα. Είμαστε περίπου έξι που μιλάμε γαλλικά, μαζί με τον Μπόνγκα και τον Μπάντιο. Οπότε ναι, ο κόσμος θα αρχίσει να μιλάει γαλλικά».

Για το πώς τον βοήθησαν τα παιχνίδια της εθνικής Γαλλίας στην προετοιμασία: «Θα έλεγα ότι τα παιδιά που είμαστε στην Εθνική είμαστε ήδη έτοιμοι. Τώρα πρέπει να εξοικειωθώ με τον χώρο, με την ομάδα. Είναι διαφορετικό για τους υπόλοιπους που έρχονται και προσπαθούν να βρουν την φόρμα τους. Εγώ είμαι ήδη σε αυτή την διαδικασία».

Για τις προπονήσεις υπό τις οδηγίες του Ομπράντοβιτς: «Είναι καταπληκτικές. Περίμενα κάτι τέτοιο, αλλά είναι ακόμα καλύτερο από ό,τι περίμενα. Με τα plays, τις καταστάσεις και όλα όσα θέλει να βάλει στην επίθεση και στην άμυνα. Για εμένα είναι κάτι που λατρεύω, όλοι συμμετέχουν και όλοι κάνουν αυτό που χρειάζεται ώστε να είμαστε καλύτεροι κάθε μέρα. Είναι πραγματικά καλό».

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@S_CISCO_2 takes us behind the scenes of his first days with the Greens and shares his first impressions of Coach Obradovic, life in Athens, his special unknown skill & so much more! #WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 — Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 10, 2026

Για το «T-Center»: «Μου αρέσει πολύ. Κάθε φορά που βγαίνω από τα αποδυτήρια βλέπω το γήπεδο και σκέφτομαι ότι ανυπομονώ να έρθει το πρώτο παιχνίδι, γιατί θα είναι τρελό».

Για το glass floor: «Είναι ωραίο. Έχω ήδη παίξει σε glass floor όταν ήμουν στο Μόναχο. Είναι ωραίο να παίζεις σε αυτό. Είναι δαιφορετικό και μου αρέσει. Οι ομάδες πρέπει να αρχίσουν να το αξιοποιούν και να το επιλέγουν, γιατί είναι πολύ καλό για εμάς, για την αποφυγή τραυματισμών. Δεν γλιστράει, δεν υπάρχουν αυτοκόλλητα. Στην Euroleague υπάρχουν αλλά και πάλι είναι καλύτερο για εμάς».

Για το αν τον εξέπληξε κάτι σε σύγκριση με τις προηγούμενες εμπειρίες του: «Ναι, η καθημερινή ρουτίνα της ομάδας, η καφετέρια, ότι τρώμε πρωινό, μεσημεριανό. Είναι πολύ ωραίο. Και όλοι θέλουν να συμμετέχουν. Είναι σαν οικογένεια, όλοι είναι χαρούμενοι που είναι εδώ και όλοι προσπαθούν να βοηθήσουν τους υπόλοιπους. Αυτό μου αρέσει, είναι πολύ καλό».

Για το ποιος από τους Γάλλους εμπνέει περισσότερο τους άλλους: «Νομίζω όλοι δίνουμε κίνητρο ο ένας στον άλλον. Ξέρουμε γιατί είμαστε εδώ. Είναι ωραίο που γελάμε, είναι ωραίο να έχεις μερικούς Γάλλους μαζί σου. Γιατί εκτός του Φαλ δεν είχα ποτέ πραγματικά έναν Γάλλο συμπαίκτη. Είναι ωραίο που κάποιες φορές μιλάμε γαλλικά. Αλλά ταυτόχρονα ξέρουμε γιατί είμαστε εδώ και τι θέλουμε να πετύχουμε και οι τέσσερίς μας και η ομάδα. Δίνουμε κίνητρο ο ένας στον άλλον».

Για το τι του έλειψε από την Αθήνα: «Ο καιρός. Αυτό μου έλειψε περισσότερο. Το ελληνικό φαγητό. Η χωριάτικη σαλάτα. Ο γύρος. Μου έλειψε ο γύρος. Αλλά κυρίως ο καιρός. Όταν πας στην προπόνηση είσαι χαρούμενος που πηγαίνεις».

Για το ότι είναι φαν των anime: «Είναι αλήθεια. Περιμένω όλα τα anime που θέλω να παρακολουθήσω. Έχω δει περισσότερα από 300. Αλλά τώρα βλέπω το Frieren. Είμαι μεγάλος φαν από την παλιά γενιά μέχρι και την τωρινή».

Κάτι που δεν γνωρίζει ο κόσμος για τον Φρανσίσκο: «Είμαι πολύ καλός χορευτής. Μου αρέσει να κάνω πλάκα. Ο κόσμος με βλέπει ως υπερβολικά σοβαρό λόγω του χαρακτήρα μου στο μπάσκετ. Μου αρέσει να κάνω πλάκες. Μου αρέσει να χορεύω και είμαι gamer. Μου αρέσει να κάνω stream. Επίσης, μαγειρεύω. Μου αρέσει πολύ να μαγειρεύω».