Αθλητικά

Κραϊόβα: Κόκκινη κάρτα από τον διαιτητή στον εκφωνητή του γηπέδου των Ρουμάνων

Απίστευτο περιστατικό στο Κραϊόβα - Μπασακσεχίρ για τα playoffs του Conference League
Κραϊόβα: Κόκκινη κάρτα από τον διαιτητή στον εκφωνητή του γηπέδου των Ρουμάνων

Η Κραϊόβα επικράτησε εντός έδρας της Μπασακσεχίρ με 3-1 και με συνολικό σκορ 4-3, προκρίθηκε στη League Phase του Conference League. Η αναμέτρηση στη Ρουμανία είχε ένταση στο φινάλε της, αλλά και ένα σπάνιο στιγμιότυπο, με τον διαιτητή να αποβάλει τον εκφωνητή του γηπέδου!

Περίπου δέκα λεπτά πριν από τη λήξη και μετά το τρίτο γκολ της Κραϊόβα στο 81′, οι πανηγυρισμοί των Ρουμάνων έφεραν μεγάλη ένταση στους πάγκους. Παίκτες και μέλη των τεχνικών επιτελείων ήρθαν στα χέρια, με τον διαιτητή να μοιράζει κόκκινες κάρτες.

Το αποκορύφωμα, ο διαιτητής έδειξε κόκκινη κάρτα… στον εκφωνητή του γηπέδου, ο οποίος δεν σταμάτησε να σχολιάζει στο μικρόφωνο εν μέσω της έντασης!

The stadium announcer was given a red card in a match between CS Universitatea Craiova and Başakşehir
byu/notaghostofreddit insoccer

Για την ιστορία, η Κραϊόβα απέκλεισε με δυο νίκες την Μπασακσεχίρ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo