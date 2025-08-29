Κραϊόβα: Κόκκινη κάρτα από τον διαιτητή στον εκφωνητή του γηπέδου των Ρουμάνων

Η Κραϊόβα επικράτησε εντός έδρας της Μπασακσεχίρ με 3-1 και με συνολικό σκορ 4-3, προκρίθηκε στη League Phase του Conference League. Η αναμέτρηση στη Ρουμανία είχε ένταση στο φινάλε της, αλλά και ένα σπάνιο στιγμιότυπο, με τον διαιτητή να αποβάλει τον εκφωνητή του γηπέδου!

Περίπου δέκα λεπτά πριν από τη λήξη και μετά το τρίτο γκολ της Κραϊόβα στο 81′, οι πανηγυρισμοί των Ρουμάνων έφεραν μεγάλη ένταση στους πάγκους. Παίκτες και μέλη των τεχνικών επιτελείων ήρθαν στα χέρια, με τον διαιτητή να μοιράζει κόκκινες κάρτες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το αποκορύφωμα, ο διαιτητής έδειξε κόκκινη κάρτα… στον εκφωνητή του γηπέδου, ο οποίος δεν σταμάτησε να σχολιάζει στο μικρόφωνο εν μέσω της έντασης!

Για την ιστορία, η Κραϊόβα απέκλεισε με δυο νίκες την Μπασακσεχίρ.