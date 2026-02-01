Αθλητικά

Κρεμονέζε – Ίντερ 0-2: Στο +8 από τη Μίλαν και ακόμα ένα βήμα για την επιστροφή στην κορυφή του ιταλικού ποδοσφαίρου

Οι νερατζούρι "καθάρισαν" την υπόθεση νίκη από το ημίχρονο
REUTERS
REUTERS/Matteo Ciambelli

Τη ξέφρενη πορεία της προς την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος στην Ιταλία έκανε η Ίντερ. Η ομάδα του Κρίστιαν Κίβου επικράτησε εκτός έδρας της Κρεμονέζε με 2-0 και ξέφυγε με 8 βαθμούς από τη δεύτερη Μίλαν, έχοντας ένα παιχνίδι περισσότερο στη Serie A.

Η Ίντερ “καθάρισε” την υπόθεση νίκη από το πρώτο ημίχρονο, αφού προηγήθηκε με 1-0 στο 16′ με κεφαλιά του Λαουτάρου Μαρτίνες.

Στο 31′, ο Ζιελίνσκι με δυνατό σουτ από τα 25 μέτρα πήρε μέσα τα χέρια του Αουντέρο για το 0-2 των νερατζούρι.

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους, η αναμέτρηση διακόπηκε προσωρινά, καθώς μία κροτίδα από την εξέδρα των φιλοξενούμενων τραυμάτισε τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων.

Η Κρεμονέζε προσπάθησε να μπει στο παιχνίδι, αλλά δεν τα κατάφερε, με τον Τζερμπίν να σημαδεύει το δοκάρι στο 85′.

