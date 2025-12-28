Κρεμονέζε – Νάπολι 0-2: Ο Χόιλουντ έδωσε την εκτός έδρας νίκη στους «παρτενοπέι»

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ράσμους Χόιλουντ, η Νάπολι επικράτησε 2-0 της Κρεμονέζε στην Κρεμόνα και διατήρησε την επαφή της με την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα στη Serie A.

Χάρη στα δύο γκολ του Δανού επιθετικού (13΄ + 45+1΄) η Νάπολι πέρασε νικηφόρα από το “Giovanni Zini”. Έτσι, οι “παρτενοπέι” βρίσκονται στο -1 από τη Μίλαν -που πήρε προσωρινά το προβάδισμα στη Serie A χάρη στη νίκη με 3-0 επί της Βερόνα- και εν αναμονή του αγώνα της Ίντερ εναντίον της Αταλάντα αργότερα απόψε (21:45).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με αυτά τα τέρματα, ο Χόιλουντ έφτασε τα 9 γκολ σε 20 εμφανίσεις στη φετινή αγωνιστική περίοδο, έχοντας μοιράσει παράλληλα και 3 ασίστ.

Αποτελέσματα και σκόρερ στη 16η αγωνιστική της Serie A

Πάρμα-Φιορεντίνα 1-0

(48΄ Σόρενσεν)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λέτσε-Κόμο 0-3

(20΄ Παθ, 66΄ Ραμόν, 75΄ Διουβίκας)

Τορίνο-Κάλιαρι 1-2

(28΄ Βλάσιτς – 45΄ Πράτι, 66΄ Κιλικσόι)

Ουντινέζε-Λάτσιο 1-1

(90’+5 Ντέιβις – 80′ Βεσίνο)

Πίζα-Γιουβέντους 0-2

(73′ αυτ. Καλαμπρέσι, 90’+2 Γιλντίζ)

Μίλαν-Βερόνα 3-0

(45`+1` Πούλισικ, 48` πεν. 53` Νκουνκού)

Κρεμονέζε-Νάπολι 0-2

(13΄ + 45+1΄ Χόιλουντ)