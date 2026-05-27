Κρίσταλ Πάλας: Η ιστορική απονομή του τροπαίου του Conference League στους Λονδρέζους

Η αγγλική ομάδα κατέκτησε την ιστορική της πρώτη ευρω-κούπα μέσα στη Λειψία
Την κατάκτηση του Conference League πανηγυρίζει η Κρίσταλ Πάλας. Η ομάδα του Λονδίνου νίκησε 1-0 τη Ράγιο Βαγεκάνο στον τελικό της Λειψίας με σκόρερ τον Ματετά στο 51΄ κι έτσι κατέκτησε τον ιστορικό της πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο.

Η Κρίσταλ Πάλας κατέγραψε ένα ιστορικό επίτευγμα, καθώς με την κατάκτηση του Conference League έγινε η πρώτη ομάδα που κατακτά τρόπαιο στην “παρθενική” της παρουσία σε ευρωπαϊκή διοργάνωση!

Η Κρίσταλ Πάλας έκανε έτσι το 2/2 για την Αγγλία φέτος, καθώς είχε προηγηθεί ο θρίαμβος της Άστον Βίλα στο Europa League και ενώ απομένει το Άρσεναλ – Παρί Σεν Ζερμέν, στον τελικό του Champions League.

Λίγα λεπτά μετά το σφύριγμα της λήξης του Κρίσταλ Πάλας – Ράγιο Βαγεκάνο (1-0), οι παίκτες του Όλιβερ Γκλάσνερ βρέθηκαν στο βάθρο των νικητών και ο αρχηγός, Ντιν Χέντερσον, σήκωσε το τρόπαιο του Conference League.

Λίγο πριν, οι παίκτες της αγγλικής ομάδας έναν “pasillo” στους παίκτες της Ράγιο Βαγεκάνο, για να πάρουν τα μετάλλιά τους.

