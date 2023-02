Ο Κριστιάν Ατσού βρήκε τραγικό θάνατο μαζί με δεκάδες χιλιάδες άλλους ανθρώπους, στην βιβλική καταστροφή που σημειώθηκε στην Τουρκία από τον πρόσφατο σεισμό. Η καριέρα του από την Πορτογαλία μέχρι την Χατάισπορ και το κορυφαίο γκολ που σημείωσε με την Γκάνα στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής του 2015

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, ο 31χρονος Κριστιάν Ατσού βρισκόταν κάτω από τα ερείπια της κατοικίας του, μίας πολυκατοικίας 12 ορόφων που κατέρρευσε από τον σεισμό στην Τουρκία.

Η πρεσβεία της Γκάνας στην Τουρκία και η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γκάνας υποστήριξαν αρχικά ότι ο επιθετικός βρέθηκε ζωντανός, αλλά αργότερα αποδείχτηκε ότι αυτές οι πληροφορίες ήταν ψευδείς.

Ο κατασκευαστής της πολυτελούς κατοικίας που μετατράπηκε σε ερείπιο, όπου πιστεύεται ότι είναι θαμμένοι 800 άνθρωποι, συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα καθώς προσπαθούσε να φύγει από την Τουρκία.

Κριστιάν Ατσού: Το μοιραίο γκολ που τον κράτησε στην Τουρκία και τον οδήγησε στον θάνατο

Ο Ατσού είχε ενταχθεί στον τουρκικό σύλλογο Χατάισπορ τον Σεπτέμβριο, με έδρα την επαρχία Χατάι (νότια), κοντά στο επίκεντρο του βίαιου σεισμού που έπληξε την Τουρκία στις 6 Φεβρουαρίου.

Ο Ατσού είχε προγραμματίσει να ταξιδέψει έξω από τη νότια Τουρκία ώρες πριν από τον σεισμό, αλλά ο μάνατζερ της Χατάισπορ είπε την Παρασκευή ότι ο Γκανέζος επέλεξε να παραμείνει στον σύλλογο αφού σημείωσε το νικητήριο γκολ σε έναν αγώνα της Super Lig στις 5 Φεβρουαρίου.

Ο σεισμός, ακολουθούμενος από ισχυρούς μετασεισμούς, σκότωσε περισσότερους από 40.000 ανθρώπους στην Τουρκία και τη Συρία, σύμφωνα με τις τελευταίες επίσημες αναφορές που δημοσιεύθηκαν χθες (17/2), αφήνοντας επίσης χιλιάδες τραυματίες και άστεγους σε εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Ο προπονητής της ομάδας νέων της Πόρτο, Πάτρικ Χρέβερααρς, ανακάλυψε τον Κρίστιαν Ατσού σε ηλικία 17 ετών και του έδωσε την ευκαιρία να εξελιχθεί με τον σύλλογο. Στις 14 Μαΐου 2011, κλήθηκε από τον προπονητή της πρώτης ομάδας Αντρέ Βίλας Μπόας για έναν αγώνα της Πριμέιρα Λίγα εναντίον της ΚΣ Μαρίτιμο, αλλά δεν αγωνίστηκε.

Στάλθηκε δανεικός στη Ρίο Άβε για τη σεζόν 2011–12, παίζοντας συμπαίκτης και με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, Χασάν. Έκανε το ντεμπούτο του στο πρωτάθλημα στις 28 Αυγούστου 2011, σε μια εντός έδρας ήττα με 0–1 εναντίον της ΣΚ Ολιανένσε, ενώ στις 16 Δεκεμβρίου 2011 πέτυχε το παρθενικό του επαγγελματικό γκολ, ανοίγοντας το σκορ στην έδρα της Μπενφίκα (το μοναδικό τέρμα της ομάδας τους στην βαριά ήττα που γνώρισε στο “Ντα Λουζ” με 5-1). Aγωνίστηκε σε 31 ματς, σκοράροντας 6 γκολ και μοιράζοντας 4 ασίστ.

Επέστρεψε στην Πόρτο για τη σεζόν 2012–13 και αγωνίστηκε σε πάνω από 30 ματς, ξεκινώντας βασικός σε 9 από τις εμφανίσεις του στη Λίγκα, στην πρωταθληματική χρονιά των “δράκων” (τρίτο σερί) ενώ πανηγύρισε και την κατάκτηση του Σούπερ Καπ Πορτογαλίας.

Τον Σεπτέμβριο του 2013, ο Ατσού συμφώνησε να ενταχθεί στην Τσέλσι με πενταετές συμβόλαιο, έναντι 3,5 εκατομμυρίων λιρών. Οι Λονδρέζοι τον είχαν στο δυναμικό τους μέχρι το 2017 και μέσα σε μία τετραετία παραχωρήθηκε με τη μορφή δανεισμού σε πέντε διαφορετικές ομάδες (Φίτεσε, Έβερτον, Μπόρνμουθ, Μάλαγα, Νιούκαστλ), με την τελευταία εξ αυτών, την Νιούκαστλ να έρχεται σε συμφωνία με τους μπλε για την απόκτησή του με κανονική μετεγγραφή. Επίσης, στη Φϊτεσε αναδείχθηκε παίκτης της χρονιάς!

🥇Vitesse Player of the Year

🏆Primera Liga winner

🥇AFCON player of the tournament



Christian Atsu, forever in our hearts 💔 #3Sports pic.twitter.com/CEIIJd1HRh