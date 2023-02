Έξω από τις γραμμές του ποδοσφαιρικού γηπέδου, ο Κριστιάν Ατσού υπήρξε σύμβολο ελπίδας για χιλιάδες παιδιά. Ο αδικοχαμένος ποδοσφαιριστής από τον φονικό σεισμό στην Τουρκία, ήταν πρεσβευτής του παγκόσμιου φιλανθρωπικού οργανισμού «armsaroundthechild».

Ο Κριστιάν Ατσού δεν ξέχασε ποτέ τις ρίζες του και το πως είναι για ένα παιδί να μεγαλώνει στην Γκάνα. «Όποτε πάω σπίτι, είμαι χαρούμενος. Δεν ξεχνάς ποτέ το άτομο που ήσουν πριν φύγεις. Επέζησα, αλλά δεν ξεχνώ» αναφέρουν οι δηλώσεις του, που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα “armsaroundthechild.org”.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο συγκεκριμένο κείμενο, “… ο Κριστιάν είχε μια σκληρή ανατροφή στο χωριό Ada Foah, μια ώρα πάνω από την ακτή και την πρωτεύουσα της Γκάνας. Ως ένα από τα 11 αδέρφια της οικογένειας, ανέφερε ότι είχε «πολύ λίγα χρήματα και πολύ λίγο φαγητό» και συνήθιζε να περνάει κάθε ώρα στην ελεύθερη κλωτσώντας μια μπάλα χωρίς παπούτσια. Οι γονείς του Ατσού ήταν αγρότες. Ο πατέρας του πέθανε όταν ήταν έφηβος και η οικογένεια δεν είχε αρκετά χρήματα για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο για θεραπεία. Αυτές οι δύσκολες συνθήκες έκαναν τον Κριστιάν να μην ξεχάσει ποτέ από πού προέρχεται και ενθάρρυνε την επιθυμία του να βοηθήσει τους άλλους”

Η επιθυμία του να βοηθήσει, να φροντίσει και να υποστηρίξει τις κοινότητες πίσω στην Γκάνα τον οδήγησε στο να συνδέσει το όνομά του με το “Arms Around the Child” και να γίνει ο Παγκόσμιος Πρεσβευτής της φιλανθρωπικής οργάνωσης.

«Χάρη στο έργο της φιλανθρωπικής οργάνωσης (σ.σ. για εγκαταλελειμμένα, ορφανά παιδιά, θύματα εμπορίας), αυτά τα παιδιά πηγαίνουν σχολείο και έχουν καθαρό νερό και φαγητό. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα βοηθήσω γιατί ξέρω ότι με χρειάζονται πραγματικά σε τέτοιες καταστάσεις. Θέλω να τους βοηθήσω και επίσης να τους εμπνεύσω. Θέλω να τους κάνω να χαμογελάσουν. Είναι πάντα ενθουσιασμένοι που με βλέπουν» είχε δηλώσει ο Ατσού, δείχνοντας έτσι τη διάθεσή του, να προσφέρει βοήθεια στα παιδιά από την πατρίδα του.

Ο Άτσου συνήθιζε να επιστρέφει στην Γκάνα με ένα τεράστιο σωρό ποδοσφαιρικά παπούτσια από τον ίδιο και μερικούς συμπαίκτες του στις ομάδες που αγωνίστηκε, για να τα δωρίσει σε φιλανθρωπικά ιδρύματα.

“Πέρασα δύσκολα παιδικά χρόνια. Δεν θα επιτρέψω σε αυτά τα παιδιά να μπουν στην ίδια κατάσταση με εγώ. Πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά, να παρέχουμε φαγητό, νερό, τα πάντα και να τους δώσουμε στέγη». Είναι σημαντικό για τον Christian, αυτό σήμαινε ότι τα παιδιά είχαν καλή εκπαίδευση και την ευκαιρία να πάνε στο σχολείο. Πιστεύω ότι όταν αυτά τα παιδιά ζουν στους δρόμους δεν έχουν τίποτα και μερικές φορές μπορούν να γίνουν ένοπλοι ληστές. Για να το αποτρέψεις αυτό, πρέπει να δώσεις καλύτερη εκπαίδευση. Δεν θέλω να συμβεί αυτό σε κανέναν. Να υποφέρει λόγω έλλειψης χρημάτων και έλλειψης εκπαίδευσης. Δεν είναι σωστό. Θα προσπαθήσω όσο περισσότερο μπορώ” είχε αναφέρει ο Ατσού.

Το 2018 και πάντα με την στήριξη του Ατσού, η “Christian and Arms Around the Child” ξεκίνησε μια εκστρατεία για την οικοδόμηση ενός νέου σχολείου προς όφελος των ορφανών παιδιών και της τοπικής κοινότητας στο Senya Beraku της Γκάνας. Οι εργασίες στο κτίριο σταμάτησαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας το 2020, αλλά με περισσότερη οικονομική υποστήριξη από τον αδικοχαμένο Ατσού, οι εργασίες μπόρεσαν να συνεχίσουν ξανά το 2021 και τώρα το σχολείο έχει σχεδόν τελειώσει.

Επίσης, ο Ατσού φέρεται να δώρισε χιλιάδες λίρες για να βοηθήσει άπορους κρατούμενους στην Γκάνα και να πλήρωσε για χειρουργικές επεμβάσεις τους, πάντα με λίγη ή καθόλου δημοσιότητα και προβολή στα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης.