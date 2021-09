Ο Τρόι Ντίνεϊ της Μπέρμιγχαμ έχει γράψει τη δική του ιστορία στο αγγλικό ποδόσφαιρο, αλλά φαίνεται ότι συνεχίζει να έχει ως είδωλο τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον αποθέωσε με δηλώσεις του στη “Sun”.

Ο Άγγλος στράικερ κλήθηκε να σχολιάσει την πληροφορία ότι οι παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκοψαν τα γλυκά μπροστά στον Πορτογάλο σούπερ σταρ και ο Ντίνεϊ το πήγε ένα… βήμα παραπέρα.

«Αν ήμουν στα ίδια αποδυτήρια με τον Ρονάλντο, θα έκανα ό,τι έκανε. Στην πραγματικότητα, αν ο Ρονάλντο έτρωγε σκ@τ@ αλόγου, τότε θα το έκανα κι εγώ», ήταν η χαρακτηριστική του ατάκα, ενώ στη συνέχεια ανέφερε τα εξής: «Πρόσφατα είδαμε τους κοιλιακούς του όταν σκόραρε με την εθνική του ομάδα κόντρα στην Ιρλανδία. Όλοι ζηλέψαμε το six-pack του.

Θέλω να πω, ως επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, δεν είμαστε σε κακή φυσική κατάσταση, αλλά οι κοιλιακοί του Ρονάλντο είναι κάτι άλλο. Αν ο Ρονάλντο προπονείται στις 8 το πρωί, εγώ θα είμαι στην προπόνηση στις 8 το πρωί. Αν έφευγε στις 7 το απόγευμα, θα έφευγα κι εγώ στις 7 το απόγευμα».

