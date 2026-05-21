Ο Μάρκο Νίκολιτς αποθέωσε τον Μάριο Ηλιόπουλο: «Δυναμικός χαρακτήρας και πολύ συναισθηματικός, μου ταιριάζει γιατί έτσι είμαι κι εγώ»

Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε σε Μέσο της πατρίδας του για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ και έβγαλε το… καπέλο στον ιδιοκτήτη της “κιτρινόμαυρης” ΠΑΕ, Μάριο Ηλιόπουλο.

Ο Μάρκο Νίκολιτς υποστήριξε στη Σερβία, ότι ο Μάριος Ηλιόπουλος του προσέφερε απόλυτη αυτονομία, ενώ τόνισε ότι του ταιριάζει απόλυτα σαν άνθρωπος, εξηγώντας και τις έντονες αντιδράσεις του μέσα στο γήπεδο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δηλώσεις του Νίκολιτς

Για το αν θωρεί τον εαυτό του τον καλύτερο Σέρβο προπονητή: “Δεν έχω την ανάγκη να ανταγωνίζομαι κανέναν από τους συναδέλφους μου. Πραγματικά ποτέ δεν μετράω τον εαυτό μου με αυτόν τον τρόπο, γιατί είναι δύσκολο να κρίνει κανείς ποιος είναι καλύτερος ή πιο επιτυχημένος. Εγώ απλώς απολαμβάνω τη δουλειά μου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πραγματικά περνάω πολύ καλά εδώ μαζί με τους συνεργάτες μου.

Όπου κι αν βρεθήκαμε, λίγο ή πολύ πετύχαμε κάποια αποτελέσματα. Αυτό είναι που με κινεί και που μας κινεί όλους μαζί· αποτελεί πάντα κίνητρο για μένα. Ασχολούμαι με ομαδικά αθλήματα, γι’ αυτό και αυτή η ατομική προσέγγιση στα πράγματα είναι κάπως δύσκολη για μένα. Παρότι υπάρχουν ατομικά βραβεία, για τον πρώτο σκόρερ ή τον καλύτερο προπονητή, πάντα το θεωρώ συζητήσιμο.

Όλοι όσοι έχουν δουλέψει στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ ή στο πόλο γνωρίζουν πόσο σημαντικοί είναι όλοι ακόμη κι εκείνοι που κουρεύουν το γκαζόν, οι μάγειρες ή ο οδηγός του πούλμαν”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τον Μάριο Ηλιόπουλο: “Είναι ένας εξαιρετικά συμπαθής, δυναμικός χαρακτήρας, απρόβλεπτος και πολύ συναισθηματικός, κάτι που μου ταιριάζει γιατί είμαι κι εγώ έτσι. Είναι φρέσκος στο ποδόσφαιρο. Aυτή είναι μόλις η δεύτερη σεζόν του και η πρώτη μεγάλη επιτυχία, οπότε πρέπει να κατανοήσει κανείς τις υπερβολικές αντιδράσεις του στους πανηγυρισμούς.

Μας παρείχε όλα όσα χρειαζόμασταν, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι έχω απόλυτη αυτονομία. Δεν εμπλέκεται στην εβδομαδιαία διαδικασία μας. Δεν παρεμβαίνει στο τεχνικό κομμάτι. Ο άνθρωπος αγαπά το ποδόσφαιρο. Του αρέσει να αγκαλιάζει έναν παίκτη όταν βγαίνει στο γήπεδο για να του δώσει ενέργεια. Μπαίνει στα αποδυτήρια λίγες φορές τον χρόνο, μετά από μεγάλες νίκες ή όταν δίνονται μπόνους, για να τραγουδήσει και να χορέψει με την ομάδα”.