Κώστας Παπανικολάου: «Έξτρα κίνητρο να πάρουμε το τρόπαιο για τους οπαδούς στο Telekom Center Athens»

Ο Κώστας Παπανικολάου εκπροσώπησε τον Ολυμπιακό στη συνέντευξη Τύπου για το Final Four της Euroleague και αναφέρθηκε στην αξία της κατάκτησης του τροπαίου μέσα στο γήπεδο του “αιώνιου” αντιπάλου των Πειραιωτών.

Ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει την 4η Euroleague της ιστορίας του στο Telekom Center Athens και ο Κώστας Παπανικολάου τόνισε ότι το γεγονός αποτελεί έξτρα κίνητρο, αφού είναι κάτι που θέλουν περισσότερο και οι οπαδοί της ομάδας του.

Οι δηλώσεις του Παπανικολάου

“Το ένα που μένει μαζί σου είναι αυτό που κερδίζεις (σ.σ. Final Four). Πάντα είναι το επόμενο και το καινούργιο που θέλεις να κυνηγήσεις, οι νέες αναμνήσεις που θέλεις να δημιουργήσεις. Όταν κατακτάς το τρόπαιο είναι μοναδικό. Εύχομαι να έχω την ευκαιρία ακόμα μία φορά. Να γευτώ το νέκταρ αυτού του όμορφου τροπαίου”.

Για το τελευταίο σουτ: “Δεν είμαι γνωστός στο να παίρνω το τελευταίο σουτ, οπότε οι επιλογές του Σάσα (σ.σ. Βεζένκοφ), του Εβάν (σ.σ. Φουρνιέ), του Τάιλερ (σ.σ. Ντόρσεϊ) είναι καλύτερες”.

Για την πέμπτη σερί παρουσία στο Final Four: “Είναι μία προσπάθεια που γίνεται κάθε χρόνο, δεν είμαστε μόνοι μας στο παρκέ, παίζουν και οι αντίπαλοι. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει μαγικό ραβδάκι για το κάτι παραπάνω. Είναι μία προσπάθεια που καταβάλλεις μέσα στο παρκέ. Πρέπει να μπούμε δυνατά και να αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι σαν να μην υπάρχει αύριο”.

Για το γεγονός ότι το Final Four διεξάγεται στο Τ-Center: “Το πιο σημαντικό είναι να πάρεις το τρόπαιο, ανεξάρτητα από το γήπεδο. Ξέρουμε τη σημασία να το πάρουμε στο ΟΑΚΑ, είναι ένα έξτρα κίνητρο, αλλά το πιο σημαντικό είναι να κατακτήσουμε το τρόπαιο. Είναι ένα έξτρα κίνητρο να κάνουμε τους οπαδούς μας χαρούμενους”.