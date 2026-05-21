Η ΑΕΚ τιμωρήθηκε με κλείσιμο θυρών για μία αγωνιστική από τη ΔΕΑΒ

Η Super League της σεζόν 2025-26 ολοκληρώθηκε, αλλά η ΑΕΚ θα “κουβαλήσει” μία ποινή στην επόμενη αγωνιστική περίοδο, αφού τιμωρήθηκε από τη ΔΕΑΒ για όσα έκαναν οι οπαδοί της στο τελευταίο παιχνίδι των πλέι οφ με τον Ολυμπιακό.

Η ΔΕΑΒ έκανε λόγο για τραυματισμό δύο αστυνομικών και ανακοίνωσε ότι η ΑΕΚ θα έχει κλειστές τις θύρες 21-23 στο πρώτο παιχνίδι της νέας σεζόν στην Allwyn Arena.

Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ

“1. Αφού έλαβε υπόψη της

α) την Αναφορά Συμβάντων της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής,

β) το βιντεοληπτικό υλικό του ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας της αθλητικής εγκατάστασης,

από τα οποία προκύπτει ότι, πριν την έναρξη του αγώνα ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, στις 17/05/2026, στο γήπεδο «ALLWYN ARENA», για την 6η αγωνιστική των Playoffs του πρωταθλήματος της Super League, περιόδου 2025/2026, άγνωστοι φίλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας, εκμεταλλευόμενοι την απουσία του ιδιωτικού προσωπικού ασφαλείας (security), που αυτή είχε προσλάβει, κατέστρεψαν με άσκηση βίας τα τουρνικέ των θυρών 21-23 της ανωτέρω αθλητικής εγκαταστάσεως, προκειμένου να εισέλθουν, όπως και εισήλθαν τελικώς μαζικά εντός αυτής μεγάλος αριθμός εξ αυτών, χωρίς έλεγχο εισιτηρίων,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 20/2026 Πράξη της, σε βάρος της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΕ ΑΕΚ», τη διοικητική κύρωση, της απαγόρευσης χρήσης από θεατές των κερκίδων στις οποίες οδηγούν οι θύρες 21-23 της αθλητικής εγκαταστάσεως της ALLWYN ARENA, για μία (1) αγωνιστική, σε οποιαδήποτε επίσημη εθνική διοργάνωση αυτή συμμετέχει.

Εφαρμογή της παρ.9 του άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Καλεί σε ακρόαση, στις 26/05/2026, την ΠΑΕ ΑΕΚ, αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα πριν τον αγώνα ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, στις 17/05/2026, στο γήπεδο «ALLWYN ARENA», για την 6η αγωνιστική των Playoffs του πρωταθλήματος της Super League, περιόδου 2025/2026 και αφορά σε συμπλοκές μεταξύ φιλάθλων της γηπεδούχου ομάδας στον αμέσως περιβάλλοντα χώρο του ανωτέρω γηπέδου με τις εκεί παριστάμενες αστυνομικές δυνάμεις για την τήρηση της τάξης, οι οποίες, μεταξύ άλλων, επέφεραν τον τραυματισμό δύο (2) αστυνομικών.

Εφαρμογή άρθρου 1 του ν.4 326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025″.