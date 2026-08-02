Ο Παναθηναϊκός εξετάζει την περίπτωση του Λιβάι Γκαρσία

Ο Παναθηναϊκός θέλει να ενισχυθεί στη θέση των εξτρέμ και μία από τις περιπτώσεις που εξετάζονται είναι και αυτή του Λιβάι Γκαρσία.

Όπως έχει γίνει γνωστό εδώ και μέρες, ο Λιβάι Γκαρσία έχει ζητήσει από τον εκπρόσωπο του να του βρει ομάδα -κάτι που έχει μεταφερθεί και στους ανθρώπους της Σπάρτακ Μόσχας- κι αυτή η εξέλιξη δεν περνάει απαρατήρητη από τον Παναθηναϊκό.

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Ο επιθετικός από το Τρινιντάντ – Τομπάγκο έχει αποδείξει την αξία του στη Super League και στα δείχνει να “κολλάει” στα πλάνα του Νίστρουπ, δεξιός εξτρέμ και δευτερευόντως ως φορ σε 4-4-2.

Στην ΑΕΚ αγωνίστηκε για 4,5 χρόνια, στα οποία μέτρησε 160 συμμετοχές, με 56 γκολ και 27 ασίστ. Αρχικά, έπαιξε ως εξτρέ, αλλά ο Ματίας Αλμέιδα τον καθιέρωσε ως κεντρικό επιθετικό, με τον 28χρονο να παίζει καθοριστικό ρόλο στην κατάκτηση του. νταμπλ της σεζόν 2022-23.

Ο Λιβάι Γκαρσία έγινε η πιο ακριβή πώληση στην ιστορία της ΑΕΚ, καθώς οι Μοσχοβίτες έδωσαν περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ για να τον αγοράσουν τον Φεβρουάριο του 2025. Με την Σπαρτάκ μέτρησε 43 συμμετοχές με 10 γκολ και 5 ασίστ. Ο 28χρονος δεν μπόρεσε ποτέ να δείξει τις δυνατότητές του στην ομάδα της Ρωσίας και επιθυμεί να αλλάξει ομάδα, λόγω του χρόνου συμμετοχής και του ρόλου του.