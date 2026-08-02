Η Άλκμααρ διέλυσε 4-0 την Αϊντχόφεν και κατέκτησε το Super Cup στην Ολλανδία

Ο πρώτος τίτλος της ποδοσφαιρικής περιόδου 2026/2027 στην Ολλανδία πήγε στα χέρια της Άλκμααρ. Η ΑΖ πανηγύρισε την κατάκτηση του Super Cup, επικρατώντας με το εμφατικό 4-0 της πρωταθλήτριας Αϊντχόφεν, μέσα στο “Φίλιπς Στάντιον”, κάνοντας το ιδανικότερο ξεκίνημα στη σεζόν.

Κομβικό ρόλο στην κατάκτηση του τροπαίου για την Άλκμααρ έπαιξε η αποβολή του Τζόι Φέρμαν μόλις στο 9ο λεπτό, για σκληρό φάουλ. Από τη στιγμή εκείνη η ομάδα του Μπος έχασε τη συνοχή της και βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 25′ από το γκολ του Μέερντινκ. Στο β’ μέρος οι φιλοξενούμενοι έκαναν… πάρτι πετυχαίνοντας άλλα τρία τέρματα, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στην επικράτησή τους.

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Στο 51′ με τον Γουέσλι-Πατάτι, στο 58′ με τον Ντάικστρα και στο 66′ με το πέναλτι του Ντάαλ «γράφτηκε» το τελικό σκορ της αναμέτρησης, με την ομάδα του Λιρόι Εχτελντ να πανηγυρίζει το δεύτερο τρόπαιο Super Cup στην Ιστορία της απέναντι στην πολυνίκη του θεσμού, PSV (15 τίτλους).

Να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η πρώτη ήττα των πρωταθλητών της Eredivisie από την Άλκμααρ μετά από επτά σερί παιχνίδια και απολογισμό 6-1-0!