Αθλητικά

Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις: «Περπάτησα παντού, εκτός από το νερό»

Το video που πόσταρε ο παίκτης του Παναθηναϊκού, από τις καλοκαιρινές του διακοπές
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έδειξε στους followers του τα μέρη που επισκέφθηκε στη διάρκεια των καλοκαιρινών του διακοπών, κάνοντας σχετική ανάρτηση στα social media.

Γνωστός για την αγάπη του στα ταξίδια και τις εξορμήσεις, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις δημοσίευσε στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές του διακοπές. Ο Αμερικανός φόργουορντ του Παναθηναϊκού ταξίδεψε στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, πηγαίνοντας σε πολλές πόλεις των δύο αυτών χωρών.

“Περπάτησα παντού εκτός από το νερό”, ήταν η ατάκα του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις με την οποία συνόδευσε το video, το οποίο και τον εμφανίζει να περπατά σε διαφορετικά μέρη.

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