Φράνκο Μπαρέζι: Συγκλονιστικές στιγμές στην προπόνηση της Μίλαν, παίκτες και προπονητές σχημάτισαν ένα κύκλο γύρω από τη φανέλα του

Η Μίλαν θρηνεί για το θάνατο του εμβληματικού αρχηγού της, του Φράνκο Μπαρέζι και σε “κλίμα” πένθους έγινε και η προπόνηση της ομάδας στο Περθ της Αυστραλίας, όπου και πραγματοποιεί την προετοιμασία της.

Ο Φράνκο Μπαρέζι πέθανε σε ηλικία 66 ετών και άφησε σπουδαία κληρονομιά πίσω του, έχοντας γράψει μία ανεπανάληπτη ιστορία με τη φανέλα της Μίλαν, η οποία και έχει αποσύρει προς τιμήν του το Νο6.

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Η φανέλα του θρυλικού Ιταλού αμυντικού όμως, βγήκε ξανά στον αγωνιστικό χώρο, με τους παίκτες της σημερινής ομάδας να κάνουν έναν κύκλο γύρω της για να τιμήσουν τη μνήμη του. Ακολούθησε ενός λεπτού σιγή, σε μία συγκλονιστική στιγμή στην προπόνηση της ομάδας.

United in remembrance



In Perth, Rúben Amorim, his staff and the entire team observed a minute of silence in memory of Franco Baresi pic.twitter.com/Btbhv017tM — AC Milan (@acmilan) July 31, 2026

Την ίδια ώρα όμως, τη μνήμη του ηγέτη της μεγάλης Μίλαν του Σάκι, τιμούν οι οπαδοί των “ροσονέρι” και στην Casa Milan, αλλά την έδρα της ομάδας τους, με πλήθος κόσμου να περνάει από το Σαν Σίρο για να αφήσει ένα λουλούδι για τον Μπαρέζι.

Η φανέλα του Μπαρέζι με λουλούδια, στην Casa Milan / REUTERS/Daniele Mascolo

Η Μίλαν αναμένεται πάντως να τιμήσει τον Μπαρέζι και στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν.