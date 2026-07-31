ΠΑΟΚ: Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Σορετίρε, παραμένουν εκτός Μεϊτέ και Ντεσπόντοφ

Ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε με δύο νίκες επί της Ντινάμο Κιέβου στα προκριματικά του Europa League και ο Αλέσιο Λίσι είδε τα θετικά νέα να αυξάνονται, με την επιστροφή του Σόλα Σορετίρε στο κανονικό πρόγραμμα της προπόνησης.

Ο Σόλα Σορετίρε τέθηκε στη διάθεση του προπονητή του για τα επόμενα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει πλέον εκτός με τραυματισμούς, τους Σουαλιό Μεϊτέ, Κίριλ Ντεσπόντοφ και Τάχα Άλι.

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Η ενημέρωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ επέστρεψαν στις προπονήσεις μετά τη νίκη πρόκριση με τη Ντιναμό Κιέβου, με το πρόγραμμα να χωρίζεται ανάλογα με τον χρόνο συμμετοχής τους.

Όσοι αγωνίστηκαν στο παιχνίδι ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάστασης στην πισίνα, ενώ οι υπόλοιποι προπονήθηκαν στο γήπεδο. Το πρόγραμμα περιλάμβανε προθέρμανση, rondo, παιχνίδι κατοχής, ασκήσεις τελειωμάτων και παιχνίδι μικρού χώρου.

Αναφορικά με το ιατρικό δελτίο, ο Μεϊτέ και ο Ντεσπόντοφ ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας, ενώ ο Σορετίρε συμμετείχε στο κανονικό πρόγραμμα της ομάδας. Η επόμενη προπόνηση του Δικεφάλου είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή στις 09:30 στο Αθλητικό Κέντρο στη Νέα Μεσημβρία.