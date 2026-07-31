Ο Καλάμπρια του Παναθηναϊκού αποχαιρέτησε τον Μπαρέζι: «Ήταν τιμή και προνόμιο να σε γνωρίσω, καλό ταξίδι σπουδαία αρχηγέ»

Ο Ντάβιντε Καλάμπρια του Παναθηναϊκού έχει υπάρξει αρχηγός στη Μίλαν και δεν θα μπορούσε έτσι να μην πει το δικό του “αντίο” στον θρύλο της ομάδας, Φράνκο Μπαρέζι, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών.

Ο θάνατος του Φράνκο Μπαρέζι έχει βυθίσει στο πένθος το παγκόσμιο ποδόσφαιρο και ο Ντάβιντε Καλάμπρια αποχαιρέτησε ένα από τα είδωλά του, τον οποίο και είχε την ευκαιρία να γνωρίσει στην παρουσία του στη Μίλαν.

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Ο δεύτερος αρχηγός του Παναθηναϊκού έκανε σχετική ανάρτηση στο instagram, όπου και έγραψε: “Ως γέννημα-θρέμμα της Μπρέσια και οπαδός της Μίλαν, όπως κι εσύ, μεγάλωσα ακούγοντας για τα ποδοσφαιρικά σου επιτεύγματα και την ανθρώπινη αξία σου.

Πάντα ονειρευόμουν να κάνω όσα πέτυχες. Είχα την τύχη να σε γνωρίσω, να περάσω χρόνο μαζί σου και να μοιραστώ την αγάπη μας για την αγαπημένη μας ομάδα. Ήταν τιμή και προνόμιο να σε γνωρίσω. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Καλό ταξίδι, σπουδαία αρχηγέ”.