Κριστιάνο Ρονάλντο: Το δια βίου «επίδομα» στην Τζορτζίνα Ροντρίγκες και η έπαυλη στη Μαδρίτη – Τι λέει το προγαμιαίο συμβόλαιο

Κριστιάνο Ρονάλντο και Τζορτζίνα Ροντρίγκες κατάφεραν να τραβήξουν για μια ακόμα φορά τα βλέμματα, ανακοινώνοντας πως ετοιμάζονται να παντρευτούν. Ένα μονόπετρο που… βγάζει μάτι και μια ανάρτηση στα social media,αποκάλυψαν το “I do” που είπε η 31χρονη Ισπανίδα στον Πορτογάλο “σουπερ σταρ” του ποδοσφαίρου.

Τζορτζίνα Ροντρίγκες και Κριστιάνο Ρονάλντο θα βάλουν έτσι επίσημη “σφραγίδα” στη σχεδόν δεκαετή κοινή τους πορεία, η οποία έχει “συνοδευτεί” από μια πολυμελή οικογένεια -πέντε παιδιών- πολλά εκατομμύρια και ένα ντοκιμαντέρ στο Netflix

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με εκτιμώμενη περιουσία που ξεπερνά τα 671 εκατομμύρια δολάρια, ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος αθλητής στον κόσμο. Τα ετήσια έσοδά του μόνο από το συμβόλαιό του με την Αλ Νασρ ανέρχονται σε 230 εκατομμύρια δολάρια, ενώ δεκάδες εκατομμύρια προέρχονται από χορηγίες και διαφημιστικά συμβόλαια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Georgina Rodríguez (@georginagio)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το προγαμιαίο συμβόλαιο

Ένας τέτοιος γάμος, που συνοδεύεται από πολλά εκατομμύρια, συνοδεύεται -συνήθως- και από ένα προγαμιαίο συμβόλαιο. Σύμφωνα με το πορτογαλικό περιοδικό TV GUIA, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ έχουν ήδη υπογράψει ένα συγκεκριμένο “deal”, μετά τη γέννηση της πρώτης τους κόρης, Αλάνα Μαρτίνα.

Το συμβόλαιο προβλέπει ότι σε περίπτωση χωρισμού τους, η Τζορτζίνα Ροντρίγκες θα λάβει δια βίου μηνιαία σύνταξη ύψους 114.000 δολαρίων, ενώ θα της παραχωρηθεί και η ιδιοκτησία της πολυτελούς έπαυλης του Κριστιάνο Ρονάλντο στη La Finca της Μαδρίτης, αξίας άνω των 5,6 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η συμφωνία αυτή, όπως αναφέρει το ίδιο Μέσο, έγινε με στόχο την εξασφάλιση της Τζορτζίνα Ροντρίγκες και των παιδιών τους, ώστε να μην λείψει τίποτα από την οικογένεια.