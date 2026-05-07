NBA πλέι οφ: Οι Σπερς διέλυσαν τους Τίμπεργουλβς και ισοφάρισαν τη σειρά – Οι Νικς έκαναν το 2-0 κόντρα στους Σίξερς

Μπορεί στο πρώτο ματς ημιτελικών της Δύσης, οι Σπερς να μη τα κατάφεραν μέσα στην έδρα τους, αλλά το game 2 ήταν… άλλη ιστορία. Η ομάδα από το Σαν Αντόνιο διέλυσε τους Τίμπεργουλβς με 133-95 κι έφερε τη σειρά στο 1-1 (πλέον μεταφέρεται στη Μινεσότα).

Κομβικός στη νίκη των Σαν Αντόνιο Σπερς ήταν ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα, με 19 πόντους, 15 ριμπάουντ και σημαντική παρουσία στην άμυνα. Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Στέφον Καστλ με 21 πόντους, ενώ σημαντική συμβολή είχε και ο Ντίλαν Χάρπερ από τον πάγκο με γεμάτη στατιστική παρουσία.

Για τους Τίμπεργουλβς, ο Άντονι Έντουαρντς -που αγωνίστηκε ερχόμενος από τον πάγκο- περιορίστηκε στους 12 πόντους. ΜακΝτάνιελς και Ραντλ έμειναν στα ρηχά για τους “λύκους”, σημειώνοντας και αυτοί από 12 πόντους.

Τρομερό ματς είχαμε στο “Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν” με τους Νικς να υπερασπίζονται και πάλι την έδρα τους. Η ομάδα της Νέας Υόρκης επικράτησε με 108-102 των Σίξερς και έκανε το 2-0 στη σειρά των ημιτελικών της Ανατολικής Περιφέρειας.

Ο Τζέιλεν Μπράνσον ήταν ο κορυφαίος του παρκέ. Ο ηγέτης των Νιού Γιόρκ Νικς σημείωσε 26 πόντους, πήρε τις κρίσιμες επιθέσεις και πέτυχε καθοριστικά καλάθια στα τελευταία λεπτά. Μεγάλη η συνεισφορά του Όου Τζι Ανουνόμπι με 24 πόντους, πριν αποχωρήσει με πρόβλημα στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Ο Καρλ-Άντονι Τάουνς σημείωσε double double με 20 πόντους, 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Από την πλευρά των Σίξερς, ο Ταϊρίς Μάξεϊ επέστρεψε σε υψηλά στάνταρ με 26 πόντους, ενώ Πολ Τζορτζ και Κέλι Ούμπρε Τζούνιορ είχαν από 19. Ωστόσο, η απουσία του Τζοέλ Εμπίντ, λόγω τραυματισμών σε ισχίο και αστράγαλο, αποδείχθηκε καθοριστική.

Το ματς ήταν ένα μπασκετικό θρίλερ, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται συνεχώς στο σκορ (25 αλλαγές προβαδίσματος και 14 ισοπαλίες). Η ομάδα από τη Φιλαδέλφεια είχε την τελευταία της πρωτοπορία στο 99-96, όμως δεν κατάφερε να κρατήσει την ψυχραιμία της στο φινάλε.

Τα αποτελέσματα στο NBA

Νικς – Σίξερς 108-102

Σπερς – Τίμπεργουλβς 133-95