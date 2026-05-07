Αθλητικές μεταδόσεις με ημιτελικό Μάλαγα – ΑΕΚ στο BCL, Στέφανο Τσιτσιπά, ρεβάνς σε Europa και Conference League και Χάποελ – Ρεάλ

Ο ημιτελικός Μάλαγα – ΑΕΚ για το BCL, ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Τόμας Μάχατς στη Ρώμη, οι ρεβάνς για τα ημιτελικά σε Europa League και Conference League, αλλά και το game 4 μεταξύ Χάποελ και Ρεάλ στα πλέι οφ της Euroleague, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (07.05.2026).
Οι αθλητικές μεταδόσεις:
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
12:30 Ποδηλασία Γύρος Ελλάδας 2ο ΕΤΑΠ
16:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ρώμη
16:30 COSMOTE SPORT 6 HD Στέφανος Τσιτσιπάς – Τόµας Μάχατς Ρώμη
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΟΦ Νέας Ιωνίας – ΠΑΟΚ Πρωτάθλημα Α1 Γυναικών
18:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ρώμη
18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη
19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ρίτας Βίλνιους – Τενερίφη FIBA Basketball Champions League
20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη
20:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ρώμη
21:00 Novasports Prime Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague Playoffs
21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αλ Σαμπάμπ – Αλ Νασρ Roshn Saudi League
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Κρίσταλ Πάλας – Σαχτάρ Ντόνετσκ UEFA Conference League
22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μάλαγα – ΑΕΚ FIBA Basketball Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Στρασβούργο – Ράγιο Βαγιεκάνο UEFA Conference League
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD, ANT1 Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Φράιμπουργκ – Μπράγκα UEFA Europa League