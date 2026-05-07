Παναθηναϊκός – Βαλένθια ανάλυση: Το «εφιαλτικό» τρανζίσιον και η απουσία των Ναν και Σλούκα στο φινάλε

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 91-87 από τη Βαλένθια μετά από ένα απίθανο “θρίλερ” στο τρίτο παιχνίδι των πλέι οφ της Euroleague, το οποίο και κρίθηκε στην τελευταία επίθεση του αγώνα.

Μετά από μία τραγική εμφάνιση, ο Παναθηναϊκός βρέθηκε να χάνει και με 19 πόντους διαφορά από τη Βαλένθια μέσα στο γήπεδό του, αλλά με τη… δύναμη των οπαδών του έφθασε μία “ανάσα” από την ανατροπή, η οποία και… σταμάτησε στα δύο άστοχα τρίποντα του Νίκου Ρογκαβόπουλου.

Ο Έλληνας φόργουορντ βγήκε μπροστά για να μειωθεί το σκορ, αλλά με τον Κέντρικ Ναν στον πάγκο με 5 φάουλ, κλήθηκε να πάρει και τα σουτ του αγώνα, χάνοντας την ευκαιρία για την ομάδα του, με τις “νυχτερίδες” να μειώνουν σε 2-1 τη σειρά των πλέι οφ της Euroleague.

Οι «εφιάλτες» της κανονικής περιόδου

Ο Παναθηναϊκός είχε ηττηθεί δύο φορές από τη Βαλένθια στην κανονική περίοδο της Euroleague, με τον ίδιο τρόπο. Επιθετικά ριμπάουντ και τρανζίσιον “σκότωσαν” σε αμφότερα τα ματς την ομάδα του Εργκίν Αταμάν και το ίδιο συνέβη και στο τρίτο παιχνίδι των πλέι οφ της Euroleague.

Σε αντίθεση με τις δύο αναμετρήσεις στην Ισπανία, ο Παναθηναϊκός δεν συνέχισε με την ίδια ενέργεια και στην έδρα του, με αποτέλεσμα να επιτρέψει στη Βαλένθια να κάνει το παιχνίδι της και να φθάσει ακόμη και σε σοκαριστικές διαφορές μέσα στο γήπεδο του “τριφυλλιού”.

Οι “πράσινοι” θυμήθηκαν έτσι τους… εφιάλτες από τα δύο ματς της κανονικής περιόδου, όταν η διαφορά των δύο ομάδων τις έφεραν στη δεύτερη και την 7 θέση της κατάταξης στη Euroleague αντίστοιχα.

Η ανάγκη για… Ναν και Σλούκα στο φινάλε

Ακόμη και μετά την τραγική εμφάνιση στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, ο Παναθηναϊκός είχε στο τέλος την ευκαιρία να “κλέψει” το ματς. Οσμάν, Σορτς και Ρογκαβόπουλος οδήγησαν μία τρομερή αντεπίθεση για τους “πράσινους”, αλλά στο τέλος οι δύο τελευταίοι ήταν μοιραίοι για την ομάδα του Αταμάν.

Με τη Βαλένθια να έχει μείνει χωρίς καλάθι για πέντε λεπτά αγώνα, ο Παναθηναϊκός είδε τον Σορτς να χάνει δύο ελεύθερα τρίποντα και τον Ρογκαβόπουλο να αστοχεί σε δύο δικά του σουτ στην τελευταία επίθεση, για να στείλει το ματς στην παράταση.

Με τον Ναν να έχει αποβληθεί με 5 φάουλ και τον Σλούκα εκτός λόγω τραυματισμού, ο Παναθηναϊκός δεν είχε τον παίκτη που θα πάρει την ευθύνη πάνω του και θα κρίνει το παιχνίδι υπέρ των “πρασίνων”. Ο Χέιζ Ντέιβις ήταν αρκετά άστοχος στο συγκεκριμένο ματς και δεν πήρε το κρίσιμο σουτ όπως στην Ισπανία.

Το αποτέλεσμα ήταν η ήττα για την ομάδα του Αταμάν, με τη Βαλένθια να μειώνει σε 2-1 τη σειρά, αλλά τον Παναθηναϊκό να έχει δύο ακόμη ευκαιρίες για την πρόκριση στο Final Four της Euroleague, την πρώτη στην έδρα του, την ερχόμενη Παρασκευή 8 Μαΐου.