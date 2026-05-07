Παναθηναϊκός: Χειρονομία μέλους του επιτελείου της Βαλένθια προς τον Σερέλη, ένταση και συγγνώμη από τον Μαρτίνεθ

Ο Παναθηναϊκός δέχθηκε το break από τη Βαλένθια, γνωρίζοντας την ήττα με 91-87 στο Game 3 της σειράς των πλέι οφ της Euroleague, ένα ματς που είχε αρκετά νεύρα και την αποβολή τόσο του Εργκίν Αταμάν, όσο και του Πέδρο Μαρτίνεθ.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης και σύμφωνα με ενημέρωση του Παναθηναϊκού, είχαμε μια νέα στιγμή έντασης, που όμως δεν ξέφυγε. Όπως αναφέρεται, μέλος του επιτελείου της βαλένθια έκανε χειρονομία, ενώ ο βοηθός προπονητή του Εργκίν Αταμάν, Χρήστος Σερέλης παραχωρούσε δηλώσεις για το κανάλι της διοργάνωσης.

Ο Σερέλης στράφηκε σε άλλα μέλη της ισπανικής αποστολής και τους ακολούθησε στα αποδυτήρια για να τους υποδείξει τον συνεργάτη τους που έκανε αυτήν την κίνηση. Εκεί όμως, βρέθηκε μπροστά του ο Πέδρο Μαρτίνεθ, ο οποίος… μάζεψε τους συνεργάτες του, μόλις ενημερώθηκε γιας το περιστατικό.

Ακολούθως, ακολούθησε η στιγμή της χειραψίας μεταξύ του Σερέλη και του Ισπανού προπονητή.

