Ο Κριστιάνο Ρονάλντο χτύπησε άθελά του μια σεκιούριτι στο Γιουνγκ Μπόις – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, δίνοντας της όμως μετά το τέλος του αγώνα ένα… δώρο.

Κατά την διάρκεια της προθέρμανσης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο “Στάντιον Βάνκντορφ”, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε ένα ισχυρό σουτ, που όμως δεν… βρήκε τέρμα, με αποτέλεσμα η μπάλα να χτυπήσει μία κυρία, η οποία ανήκε στο προσωπικό ασφαλείας (steward) του γηπέδου.

Η συγκεκριμένη γυναίκα έπεσε στο έδαφος και ο Πορτογάλος -μόλις αντελήφθη τι συνέβη- έσπευσε κοντά της, για να δει την κατάσταση της υγείας της.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έμεινε μόνο εκεί. Μετά την ήττα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 2-1, έτρεξε προς το σημείου που βρισκόταν η εν λόγω γυναίκα και της χάρισε τη φανέλα του. Θυμίζουμε ότι ο Πορτογάλος σκόραρε το πρώτο του γκολ στο Champions League με την επανεμφάνιση του στη διοργάνωση, με την αγγλική ομάδα.

Cristiano Ronaldo hit steward with his shot in training before the clash.



He then jumped the barrier to check if he’s alright while he received medical help 🤗



🎥 @DAZN_DEpic.twitter.com/stOrQ5ADP8