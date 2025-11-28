Αθλητικά

Κροατία – Κύπρος 100-60: Επιβλητική νίκη με φοβερό Χεζόνια για τους Κροάτες στα προκριματικά του Mundobasket

Με «κατοστάρα» φιλοδώρησε την Κύπρο η Κροατία στην πρεμιέρα των προκριματικών
Ο Χεζόνια σε αγώνα της εθνικής Κροατίας (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Χεζόνια σε αγώνα της εθνικής Κροατίας (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Μάριο Χεζόνια της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν ασταμάτητος στη νίκη της Κροατίας επί της Κύπρου στην πρεμιέρα των προκριματικών του Mundobasket, οδηγώντας την εθνική του ομάδα σε μία επιβλητική επικράτηση με 100-60.

Η διαφορά δυναμικότητας ήταν μεγάλη, με την Κύπρο να μην μπορεί να βάλει αντίσταση στην Κροατία ούτε στο ξεκίνημα του αγώνα, με το σκορ στο πρώοτ δεκάλεπτο να διαμορφώνεται στο 28-8, με πρωταγωνιστή τον Μάριο Χεζόνια.

Ο φόργουορντ της Ρεάλ Μαδρίτης και πρώην του Παναθηναϊκού, τελείωσε την αναμέτρηση με 25 πόντους (3/3 δίποντα, 5/8 τρίποντα και 4/5 βολές), έχοντας και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Ντάνκο Μπράνκοβιτς πρόσθεσε 17 πόντους (6/6 δίποντα, 1/1 τρίποντα και 2/2 βολές) για τους νικητές.

Από την πλευρά της Κύπρου, ξεχώρισε ο Φίλιππος Τίγκας με 14 πόντους (4/8 δίποντα, 3/2 τρίποντα), 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ, με τον Νίκο Στυλιανού να είναι δεύτερος σκόρερ με 9 πόντους.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
166
90
77
71
65
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo