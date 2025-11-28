Κροατία – Κύπρος 100-60: Επιβλητική νίκη με φοβερό Χεζόνια για τους Κροάτες στα προκριματικά του Mundobasket

Ο Μάριο Χεζόνια της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν ασταμάτητος στη νίκη της Κροατίας επί της Κύπρου στην πρεμιέρα των προκριματικών του Mundobasket, οδηγώντας την εθνική του ομάδα σε μία επιβλητική επικράτηση με 100-60.

Η διαφορά δυναμικότητας ήταν μεγάλη, με την Κύπρο να μην μπορεί να βάλει αντίσταση στην Κροατία ούτε στο ξεκίνημα του αγώνα, με το σκορ στο πρώοτ δεκάλεπτο να διαμορφώνεται στο 28-8, με πρωταγωνιστή τον Μάριο Χεζόνια.

Ο φόργουορντ της Ρεάλ Μαδρίτης και πρώην του Παναθηναϊκού, τελείωσε την αναμέτρηση με 25 πόντους (3/3 δίποντα, 5/8 τρίποντα και 4/5 βολές), έχοντας και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Ντάνκο Μπράνκοβιτς πρόσθεσε 17 πόντους (6/6 δίποντα, 1/1 τρίποντα και 2/2 βολές) για τους νικητές.

Από την πλευρά της Κύπρου, ξεχώρισε ο Φίλιππος Τίγκας με 14 πόντους (4/8 δίποντα, 3/2 τρίποντα), 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ, με τον Νίκο Στυλιανού να είναι δεύτερος σκόρερ με 9 πόντους.