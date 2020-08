Στους… δρόμους βγήκαν οι οπαδοί της Παρί, για να γιορτάσουν την παρθενική πρόκριση της ομάδας τους στον τελικό του Champions League. Τα επεισόδια με την αστυνομία, μελανό σημείο της βραδιάς.

Χιλιάδες οπαδοί της Παρί Σεν Ζερμέν κατευθύνθηκαν στη λεωφόρο των Ηλυσίων μετά το σφύριγμα της λήξης του ημιτελικού της ομάδας τους με τη Λειψία, για να γιορτάσουν την πρόκριση της στον τελικό του Champions League.

Παρά την πρόσφατη αύξηση των κρουσμάτων COVID-19 στη Γαλλία, λίγοι ήταν αυτοί που φόρεσαν μάσκα κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, που κράτησαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Η νύχτα έγινε μέρα από τα βεγγαλικά και τις φωτοβολίδες, ενώ οι δρόμοι κατακλύστηκαν από αυτοκίνητα.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε επίσης έξω από το γήπεδο της πρωταθλήτριας Γαλλίας, “Parc des Princes”, ενώ οι πολλοί ήταν οι Παριζιάνοι που παρακολούθησαν το παιχνίδι μέσα και έξω από τα μπαρ.

Δεν έλειψαν πάντως και οι στιγμές που η κατάσταση… ξέφυγε, με την αστυνομία να παρεμβαίνει. Η ένταση προκλήθηκε όπως αναφέρουν αρκετοί Γάλλοι στα social media λόγω και των μέτρων για τον κορονοϊό, ενώ οι Αστυνομικοί χρησιμοποίησαν και δακρυγόνα για να διαλύσουν τους οπαδούς της Παρί.

