Ξεκίνησε η διάθεση εισιτηρίων για το Super Cup – Συμμετέχουν Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Προμηθέας Πάτρας και Καρδίτσα

Η διάθεση των εισιτηρίων για το Super Cup που θα διεξαχθεί στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο ξεκίνησε και οι φίλαθλοι των Ολυμπιακού, ΑΕΚ, Προμηθέα Πάτρας και Καρδίτσας μπορούν να κάνουν δικό τους το «μαγικό» χαρτάκι για την είσοδό τους στο γήπεδο.

Ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που κατέκτησε το περσινό Super Cup και θα ταξιδέψει στη Ρόδο για να διατηρήσει τα σκύπτρα του. Η ΑΕΚ, ο Προμηθέας Πάτρας και η Καρδίτσα θα κυνηγήσουν την έκπληξη.

Τα εισιτήρια διανέμονται μόνο διαδικτυακά και οι τιμές κυμαίνονται από 30 έως 70 ευρώ.

Το πρόγραμμα και η τηλεοπτική μετάδοση του Super Cup

Παρασκευή (26/09/25)

ΑΕΚ-Προμηθέας ΒΙΚΟΣ COLA (17:30 ΕΡΤ2)

Ολυμπιακός – Kαρδίτσα (20:30 ΕΡΤ2)

Σάββατο (27/09/25)

Τελικός (20:30 ΕΡΤ2)