Ξέσπασε ο πατέρας του Λούκα Ντόντσιτς: «Έχει πολλά χτυπήματα και μελανιές»

Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην νίκη της Εθνικής Σλοβενίας απέναντι στην Ιταλάι (84 – 77), με τον αστέρα των Λος Άντζελες Λέιεκρς να σκοράρει 42 πόντους, να μαζεύει 10 ριμπάουντ και να μοιράζει 2 ασίστ, οδηγώντας την χώρα του στα προημιτελικά του Eurobasket.

Κάπως έτσι, ο πατέρας του Λούκα Ντόντσιτς, Σάσα, μιλώντας σε Μέσα της χώρας του μίλησε για την κατάσταση της υγείας του γιου του και τη σωματική του καταπόνηση στο παιχνίδι, αναφέροντας: «Η κατάσταση του Λούκα είναι καλή. Υπάρχουν πολλά χτυπήματα και μελανιές, αλλά αυτό είναι μέρος του παιχνιδιού.

Θα ήταν παράξενο αν δεν πονούσε, δεδομένου ότι τα παιχνίδια είναι σχεδόν κάθε δύο μέρες, έχει τόσο μεγάλο ρόλο και παίζει πολλά λεπτά. Ο Λούκα έκανε φανταστικό παιχνίδι κόντρα στην Ιταλία, όπως και στα προηγούμενα».

Παράλληλα παρά την καταιγιστική εμφάνιση του Λούκα Ντόντσιτς, ο Σάσα θέλησε να τονίσει πως παίζουν ρόλο και οι συμπαίκτες του, τονίζοντας:

«Χωρίς τη βοήθεια των άλλων τεσσάρων συμπαικτών στο παρκέ, ίσως να μην τα κατάφερνε. Υπάρχουν πολλοί παίκτες που προσφέρουν πολλά, ακόμα κι αν δεν φαίνεται στα στατιστικά. Είναι αλήθεια ότι είναι αρχηγός και σε κάθε ομάδα ο αρχηγός είναι ηγέτης. Αυτό που μου αρέσει είναι ότι στην εθνική όλοι σέβονται και ακούνε ο ένας τον άλλον. Όχι μόνο ο Λούκα».