Οι δηλώσεις του Τζίτζι Ντατόμε για τον Εργκίν Αταμάν μεταφράστηκαν λανθασμένα, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση του παλαίμαχου Ιταλού μπασκετμπολίστα.

Χάθηκε… στη μετάφραση η δήλωση του Τζίτζι Ντατόμε για τον Εργκίν Αταμάν, με τον 35χρονο παλαίμαχο Ιταλό μπασκετμπολίστα να αντιδρά και να βάζει τα πράγματα στη θέση τους, με ανάρτησή του στα social media.

Ο Τζίτζι Ντατόμε παραχώρησε μία συνέντευξη Corriere Dello Sport, στη διάρκεια της οποία αναφέρθηκε στον Εργκίν Αταμάν. Ο ο Ιταλός μπασκετμπολίστας που αποχώρησε φέτος το καλοκαίρι από την ενεργό δράση εμφανίστηκε να λέει πως ο νέος τεχνικός του Παναθηναϊκού μιλάει χωρίς να σκέφτεται τις αντιδράσεις που μπορεί να προκαλέσει στη συνέχεια, υπογραμμίζοντας πως οι άνθρωποι πρέπει να βρουν την ισορροπία μεταξύ του να έχουν υψηλούς στόχους και να μην δείχνουν αλαζονικοί.

Ο Ντατόμε, όμως, δεν έμεινε με.. σταυρωμένα τα χέρια. Ξέσπασε με τα όσα γράφτηκαν στη συνέντευξη, τονίζοντας πως η μετάφραση ήταν λανθασμένη, με στόχο τα… clickbaits!

«Γεια σας παιδιά. Αν θέλετε να μιλάτε για τις συνεντεύξεις μου, προσπαθήστε να κάνετε καλύτερη δουλειά στη μετάφραση των λέξεων. Εδώ βλέπω μια χειραγώγηση για να δημιουργηθεί ένταση.

Δεν μου αρέσει να είναι οι δηλώσεις πριν από το παιχνίδι βαρετές. Δεν λέω ότι όλοι πρέπει να κάνουν όπως ο Αταμάν που κάθε φορά λέει: ”Θα τα κερδίσουμε όλα”. Υπάρχει και μέση λύση. Καταλαβαίνω ότι το clickbait είναι σημαντικό, αλλά η αξιοπιστία μετράει περισσότερο».

Hello guys.

If you want to report my interviews try to do a better job in translating my words. Here I see a manipulation in order to create a controversy.

In my interview I said: "I don't like a tendency: the pre game quotes are often banal. I'm not saying that