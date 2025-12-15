Συμβαίνει τώρα:
Ξέσπασμα από τον ατζέντη του Τσάλοφ: «Δε νιώθει άνετα στον ΠΑΟΚ λόγω Λουτσέσκου, ελπίζω να φύγει τον Ιανουάριο»

«Καρφία» προς τον Λουτσέσκου από τον μάνατζερ του Ρώσου ποδοσφαιριστή
Τσάλοφ
Ο Τσάλοφ με τη φανέλα του ΠΑΟΚ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Φίοντορ Τσάλοφ στον 1.5 χρόνο που είναι στον ΠΑΟΚ δεν έχει προσφέρει τα αναμενόμενα και ο ατζέντης του κατηγόρησε τον Ραζβάν Λουτσέσκου για τη φτωχή προσφορά του αθλητή του.

Σε 61 αγώνες με τη φανέλα του ΠΑΟΚ ο Τσάλοφ έχει 8 γκολ και 8 ασίστ και δεν έχει πείσει τους φιλάθλους της ομάδας ότι μπορεί να αποτελέσει τον βασικό επιθετικό της ομάδας, ούτε βέβαια και τον Λουτσέσκου.

Ο μάνατζερ του Τσάλοφ, Σάντορ Βάργκα δήλωσε: «Δεν αισθάνεται άνετα εκεί, φταίει ο προπονητής. Είμαι πρώην προπονητής και βλέπω ότι όλα γίνονται ανόητα και λανθασμένα. Δεν φταίει ο Φιόντορ. Ελπίζω πραγματικά να φύγει τον χειμώνα».

Τη φετινή χρονιά ο Ρώσος έχει ένα γκολ σε εννέα αναμετρήσεις στη Super League και ο Γιακουμάκης έχει πάρει τη φανέλα του βασικού σπίτι του όταν είναι υγιής.

