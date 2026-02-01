Αθλητικά

Ξέσπασμα Μάριου Ηλιόπουλου μετά το ΑΕΚ – Ολυμπιακός: «Τον λόγο θα έχει ο εισαγγελέας, έσκαψαν τον λάκκο τους»

Έξαλλος ο Μάριος Ηλιόπουλος μετά την ισοπαλία στο ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας
ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI

Ο Μάριος Ηλιόπουλος εμφανίστηκε τρομερά εκνευρισμένος μπροστά στην κάμερα της Cosmote TV λίγα λεπτά μετά το 1-1 της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, στο ντέρμπι της Super League.

«Πείτε μου εσείς τι είδατε… Εσείς τι είδατε; Βλέπετε πέναλτι; Σήμερα ήταν η σφραγίδα της ντροπής του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι κατάντια, ντροπή» ανέφερε αρχικά ο Μάριος Ηλιόπουλος.

«Υπάρχουν νόμοι, πλέον τον λόγο θα έχει ο εισαγγελέας. Μη γελάνε για πολύ, όσοι γελούν. Μέχρι σήμερα, τους έχω δείξει πως όταν λέω κάτι, γίνεται… Κάποιοι θέλουν να συνεχίσουν την ντροπή και να κοροϊδεύουν τον κόσμο. Ο εισαγγελέας θα τα βρει όλα. Όλο το παρασκήνιο. Έβαλαν την βόμβα μέσα στα πόδια τους. Έσκαψαν τον λάκκο στον οποίο θα πέσουν μέσα» τόνισε ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΑΕΚ.

Θυμίζουμε ότι ο Μάριος Ηλιόπουλος μπήκε εντός αγωνιστικού χώρου μετά τη λήξη του αγώνα και εξέφρασε τον εκνευρισμό του για το πέναλτι του Ολυμπιακού, προς τον διαιτητή, Μάκελι.

