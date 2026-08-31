Αθλητικά

Λέτσε – Ρόμα 0-4: Σαρώνει η ομάδα του Κουλιεράκη στη Serie A με τρομερό Μάλεν

Οκτώ γκολ στα δύο πρώτα φετινά παιχνίδια τους στο ιταλικό πρωτάθλημα έχουν σημειώσει οι Ρωμαίοι
REUTERS
REUTERS/Matteo Ciambelli
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Ρόμα έκανε… περίπατο στο «Βία ντε Μάρε» απέναντι στη Λέτσε, επικράτησε με 4-0, έχοντας «καθαρίσει» την αναμέτρηση από το πρώτο 45λεπτο όταν και προηγήθηκε με 3-0 χάρις στα δύο γρήγορα γκολ του Μάλεν.

Μετά από δύο αγωνιστικές στο ξεκίνημα της Serie A η εκ των αντιπάλων της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League, Ρόμα, βρίσκεται στην κορυφή έχοντας κάνει το 2 στα 2.

Η ομάδα του Τζανπέρο Γκασπερίνι «πετάει… φωτιές» στην επίθεση, καθώς είναι η μοναδική από την πεντάδα των πρωτοπόρων που έχει σκοράρει 8 φορές, χωρίς επί του παρόντος να έχει δεχθεί γκολ.

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης δεν ήταν στις αρχικές επιλογές του Τζανπιέρο Γκασπερίνι και παρακολούθησε όλο το ματς από τον πάγκο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
214
162
119
119
112
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo