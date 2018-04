Τα επεισόδια και οι συμπλοκές σώμα με σώμα σημειώθηκαν έξω από παμπ κοντά στο Άνφιλντ το απόγευμα της Τρίτης (24.04.2018), λίγη ώρα πριν αρχίσει ο πρώτος ημιτελικός του Champions League ανάμεσα στη Λίβερπουλ και τη Ρόμα (σ.σ. οι γηπεδούχοι νίκησαν 5-2 και έκαναν το πρώτο βήμα για τον μεγάλο τελικό).

Όλα έγιναν σχεδόν μια ώρα πριν ξεκινήσει ο αγώνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα οπαδών της Ρόμα που δεν έφεραν διακριτικά της ομάδας τους, όρμησαν σε πλήθος οπαδών της Λίβερπουλ έξω από την παμπ Άλμπερτ κοντά στο γήπεδο.

Αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται η Daily Mail αναφέρουν ότι οι Ιταλοί οπαδοί εμφανίστηκαν με ζώνες και σφυριά στα χέρια. Ανάλογες φωτογραφίες δημοσίευσε στο λογαριασμό του στο twitter και ο ανταποκριτής του BBC Sports News, David Ornstein.

Pre-match trouble outside Anfield started when group of Roma fans arrived via Venmore St, burst on to Walton Breck Rd & attacked, many using belts. #LFC fan knocked to floor & received lengthy medical treatment. Skirmishes, projectiles, at least 1 hammer in hand, police arrived pic.twitter.com/Yaby4q5f0Y

— David Ornstein (@bbcsport_david) April 24, 2018