Κύπελλο Αγγλίας: Η Τσέλσι πέρασε με 4-0 από την έδρα της Χαλ

Με τον Ντελάπ να “μοιράζει” και τον Νέτο να “εκτελεί”, η Τσέλσι δεν δυσκολεύτηκε να περάσει από την έδρα της Χαλ και να πάρει τη νίκη με 4-0 και την πρόκριση για τη φάση των “16” στο Κύπελλο Αγγλίας.

Η Τσέλσι άνοιξε το σκορ με γκολ του Νέτο στο 40′ από ασίστ του Ντελάπ, ενώ οι δυο τους συνεργάστηκαν και στο 71′, αφού είχαν προηγηθεί το δεύτερο γκολ του πρώτου και η νέα ασίστ του δεύτερου στον Εστεβάο, για να φθάσει η ομάδα του σε μία επιβλητική επικράτηση στο Κύπελλο Αγγλίας και να “τσεκάρει” το… εισιτήριό της για την επόμενη φάση.

Οι “μπλε” του Λονδίνου εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στους “16” του θρυλικού FA Cup, όπως και η Ρέξαμ, που νίκησε με τη σειρά της με 1-0 της Ίπσουιτς, στο ντέρμπι της Τσάμπιονσιπ.

Τα αποτελέσματα στο Κύπελλο Αγγλίας

Χαλ – Τσέλσι 0-4

Ρέξαμ – Ίπσουιτς 1-0

14/02 14:15 Μπάρτον – Γουέστ Χαμ

14/2 17:00 Νόριτς – Γουέστ Μπρομ

14/2 17:00 Σαουθάμπτον – Λέστερ

14/2 17:00 Μπέρνλι – Μάνσφιλντ

14/2 17:00 Μάντσεστερ Σίτι – Σάλφορντ Σίτι

14/2 19:45 Άστον Βίλα – Νιούκαστλ

14/2 22:00 Λίβερπουλ – Μπράιτον

15/2 14:00 Μπέρμιγχαμ – Λιντς

15/2 15:30 Γκρίμσμπι – Γουλβς

15/2 16:00 Στόουκ Σίτι – Φούλαμ

15/2 16:00 Όξφορντ – Σάντερλαντ

15/2 18:30 Άρσεναλ – Γουίγκαν

16/2 21:30 Μάκλσεφιλντ – Μπρέντφορντ

3/3 21:45 Πορτ Βέιλ – Μπρίστολ