Κύπελλο Αγγλίας: Με Τότεναμ – Άστον Βίλα και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον τα «ζευγάρια» στον 3ο γύρο

Γνωστά έγιναν τα “ζευγάρια” στον τρίτο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας, με το ντέρμπι της Τότεναμ με την Άστον Βίλα να ξεχωρίζει, την ώρα που η Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα και του Στέφανου Τζίμα θα αντιμετωπίσουν τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η κλήρωση για τον τρίτο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας έβγαλε πολλές ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις, με τον Μπάμπη Κωστούλα να έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί ξανά στο Ολντ Τράφορντ, όπου είχε σκοράρει το πρώτο του γκολ με την Μπράιτον κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από εκεί και πέρα, πιο εύκολο έργο αναμένεται να έχουν η Μάντσεστερ Σίτι που θα υποδεχθεί την Έξετερ και η Λίβερπουλ που θα αντιμετωπίσει την Μπάρνσλεϊ στο Άνφιλντ, ενώ η πρωτοπόρος της Premier League, Άρσεναλ, θα φιλοξενηθεί από την Πόρτσμουθ.

Τα «ζευγάρια» στον 3ο γύρο

Γουλβς – Σρούσμπερι Τάουν

Ντόνκαστερ – Σαουθάμπτον

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τότεναμ – Άστον Βίλα

Πορτ Βέιλ – Φλίτγουντ Τάουν

Πρέστον – Γουγκαν

Ίπσουιτς – Μπλάκπουλ

Ρέξαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ

Τσάρλτον – Τσέλσι

Μάντσεστερ Σίτι – Έξετερ Σίτι

Γουέστ Χαμ – ΚΠΡ

Σέφιλντ Γουένσντεϊ – Μπρέντφορντ

Φούλαμ – Μίντλεσμπρο

Έβερτον – Σάντερλαντ

Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ

Μπέρνλι – Μίλγουολ

Νόριτς – Γουόλσολ

Πόρτσμουθ – Άρσεναλ

Ντέρμπι – Λιντς

Σουόνσι – Γουέστ Μπρομ

Σάλφορντ Σίτι – Σουίντον Τάουν

Μπόρχαμ Γουντ – Μπράκλεϊ Τάουν ή Μπέρτον Άλμπιον

Γκρίμσμπι Τάουν – Γουέστον Σούπερ Μάρε

Χαλ – Μπλάκμπερν

Νιούκαστλ – Μπόρνμουθ

ΜΚ Ντονς – Όξφορντ

Τσέλτεναμ – Λέστερ

Κέιμπριτζ Γιουνάιτεντ – Μπέρμιγχαμ

Μπρίστολ Σίτι – Γουότφορντ

Στόουκ – Κόβεντρι

Μάκλεσφιλντ – Κρίσταλ Πάλας

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον

Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Μάνσφιλντ Τάουν