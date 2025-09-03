Συμβαίνει τώρα:
Φωτιά σε αυτοκίνητο στην οδό Βούλγαρη στον Πειραιά
Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: Αυτοί είναι οι αντίπαλοι Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στη League Phase

Βγήκαν οι αγώνες και το πρόγραμμα στη League Phase και τα νοκ άουτ του Κυπέλλου Ελλάδας
Το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας
Το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας (ΦΩΤΟ ΙΩΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗ / EUROKINISSI)

Το Κύπελλο Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί φέτος με μία νέα League Phase και η κλήρωση της ΕΠΟ έβγαλες τις αναμετρήσεις που θα κρίνουν την τελική βαθμολογία και την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Ο τροπαιούχος του Κυπέλλου Ελλάδας, Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα Τρίπολης, το Βόλο, την Ελλάς Σύρου και τον Ηρακλή στη League Phase της διοργάνωσης, ενώ ο Παναθηναϊκός θα παίξει κατά σειρά, με Athens Kallithea, Ατρόμητο, Κηφισιά και Καβάλα.

Αντίστοιχα, η ΑΕΚ θα έχει ως αντιπάλους το Αιγάλεω, τον Παναιτωλικό, την Ηλιούπολη και τον ΟΦΗ, ενώ ο ΠΑΟΚ θα βρει απέναντί του το Λεβαδειακό, την ΑΕΛ, τον Άρη και το Μαρκό.

Οι πέντε αγωνιστικές ημέρες της League Phase

1η αγωνιστική (16-18 Σεπτεμβρίου 2025)

Ατρόμητος – Ελλάς Σύρου

Ηλιούπολη – Βόλος

Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης

Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ

Μαρκό – ΑΕΛ

ΟΦΗ – Καβάλα

Παναθηναϊκός – Athens Kallithea

Παναιτωλικός – Άρης

Αιγάλεω – ΑΕΚ

2η αγωνιστική (23-25 Σεπτεμβρίου 2025)

ΑΕΚ – Παναιτωλικός

ΑΕΛ – Λεβαδειακός

Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός

Athens Kallithea – ΟΦΗ

Άρης – Μαρκό

Βόλος – Ατρόμητος

Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω

Καβάλα – Κηφισιά

Ηρακλής – Ηλιοπύπολη

3η αγωνιστική (28-30 Οκτωβρίου)

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός

Ηλιούπολη – ΑΕΚ

Κηφισιά – Athens Kallithea

Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης

Ολυμπιακός – Βόλος

ΟΦΗ – Ηρακλής

Παναιτωλικός – Ελλάς Σύρου

ΠΑΟΚ – ΑΕΛ

Αιγάλεω  – Άρης

4η αγωνιστική (2-4 Δεκεμβρίου 2025)

ΑΕΚ – ΟΦΗ

ΑΕΛ – Ατρόμητος

Αστέρας Τρίπολης – Ηλιούπολη

Athens Kallithea – Καβάλα

Άρης – ΠΑΟΚ

Βόλος – Αιγάλεω

Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός

Μαρκό – Λεβαδειακός

Ηρακλής – Παναιτωλικός

Παναθηναϊκός – Κηφισιά

5η αγωνιστική (16-18 Δεκεμβρίου 2025)

Καβάλα – Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός – Ηρακλής

ΠΑΟΚ – Μαρκό

Τα ζευγάρια στα προημιτελικά

1ος προημιτελικός: ο 1ος της βαθμολογικής κατάταξης της League Phase με τον νικητή του 4ου ζευγαριού (8ος με 9ο).

2ος προημιτελικός: Ο 2ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 3ου ζευγαριού (7ος με 10ο).

3ος προημιτελικός: Ο 3ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 2ου ζευγαριού (6ος με 11ο).

4ος προημιτελικός: Ο 4ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 1ου ζευγαριού (5ος με 12ο).

Τα ζευγάρια στα ημιτελικά

1ος ημιτελικός: ο νικητής του 1ου προημιτελικού με τον νικητή του 4ου προημιτελικού.

2ος ημιτελικός: ο νικητής του 2ου προημιτελικού με τον νικητή του 3ου προημιτελικού.

