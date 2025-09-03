Κύπελλο Ελλάδας: Αυτοί είναι οι αντίπαλοι Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στη League Phase

Το Κύπελλο Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί φέτος με μία νέα League Phase και η κλήρωση της ΕΠΟ έβγαλες τις αναμετρήσεις που θα κρίνουν την τελική βαθμολογία και την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Ο τροπαιούχος του Κυπέλλου Ελλάδας, Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα Τρίπολης, το Βόλο, την Ελλάς Σύρου και τον Ηρακλή στη League Phase της διοργάνωσης, ενώ ο Παναθηναϊκός θα παίξει κατά σειρά, με Athens Kallithea, Ατρόμητο, Κηφισιά και Καβάλα.

Αντίστοιχα, η ΑΕΚ θα έχει ως αντιπάλους το Αιγάλεω, τον Παναιτωλικό, την Ηλιούπολη και τον ΟΦΗ, ενώ ο ΠΑΟΚ θα βρει απέναντί του το Λεβαδειακό, την ΑΕΛ, τον Άρη και το Μαρκό.

Οι πέντε αγωνιστικές ημέρες της League Phase

1η αγωνιστική (16-18 Σεπτεμβρίου 2025)

Ατρόμητος – Ελλάς Σύρου

Ηλιούπολη – Βόλος

Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης

Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ

Μαρκό – ΑΕΛ

ΟΦΗ – Καβάλα

Παναθηναϊκός – Athens Kallithea

Παναιτωλικός – Άρης

Αιγάλεω – ΑΕΚ

2η αγωνιστική (23-25 Σεπτεμβρίου 2025)

ΑΕΚ – Παναιτωλικός

ΑΕΛ – Λεβαδειακός

Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός

Athens Kallithea – ΟΦΗ

Άρης – Μαρκό

Βόλος – Ατρόμητος

Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω

Καβάλα – Κηφισιά

Ηρακλής – Ηλιοπύπολη

3η αγωνιστική (28-30 Οκτωβρίου)

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός

Ηλιούπολη – ΑΕΚ

Κηφισιά – Athens Kallithea

Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης

Ολυμπιακός – Βόλος

ΟΦΗ – Ηρακλής

Παναιτωλικός – Ελλάς Σύρου

ΠΑΟΚ – ΑΕΛ

Αιγάλεω – Άρης

4η αγωνιστική (2-4 Δεκεμβρίου 2025)

ΑΕΚ – ΟΦΗ

ΑΕΛ – Ατρόμητος

Αστέρας Τρίπολης – Ηλιούπολη

Athens Kallithea – Καβάλα

Άρης – ΠΑΟΚ

Βόλος – Αιγάλεω

Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός

Μαρκό – Λεβαδειακός

Ηρακλής – Παναιτωλικός

Παναθηναϊκός – Κηφισιά

5η αγωνιστική (16-18 Δεκεμβρίου 2025)

Καβάλα – Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός – Ηρακλής

ΠΑΟΚ – Μαρκό

Τα ζευγάρια στα προημιτελικά

1ος προημιτελικός: ο 1ος της βαθμολογικής κατάταξης της League Phase με τον νικητή του 4ου ζευγαριού (8ος με 9ο).

2ος προημιτελικός: Ο 2ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 3ου ζευγαριού (7ος με 10ο).

3ος προημιτελικός: Ο 3ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 2ου ζευγαριού (6ος με 11ο).

4ος προημιτελικός: Ο 4ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 1ου ζευγαριού (5ος με 12ο).

Τα ζευγάρια στα ημιτελικά

1ος ημιτελικός: ο νικητής του 1ου προημιτελικού με τον νικητή του 4ου προημιτελικού.

2ος ημιτελικός: ο νικητής του 2ου προημιτελικού με τον νικητή του 3ου προημιτελικού.