Κύπελλο Ελλάδας: Αυτοί είναι οι αντίπαλοι Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στη League Phase

Το Κύπελλο Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί φέτος με μία νέα League Phase και η κλήρωση της ΕΠΟ έβγαλες τις αναμετρήσεις που θα κρίνουν την τελική βαθμολογία και την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
Ο τροπαιούχος του Κυπέλλου Ελλάδας, Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα Τρίπολης, το Βόλο, την Ελλάς Σύρου και τον Ηρακλή στη League Phase της διοργάνωσης, ενώ ο Παναθηναϊκός θα παίξει κατά σειρά, με Athens Kallithea, Ατρόμητο, Κηφισιά και Καβάλα.
Αντίστοιχα, η ΑΕΚ θα έχει ως αντιπάλους το Αιγάλεω, τον Παναιτωλικό, την Ηλιούπολη και τον ΟΦΗ, ενώ ο ΠΑΟΚ θα βρει απέναντί του το Λεβαδειακό, την ΑΕΛ, τον Άρη και το Μαρκό.
Οι πέντε αγωνιστικές ημέρες της League Phase
1η αγωνιστική (16-18 Σεπτεμβρίου 2025)
Ατρόμητος – Ελλάς Σύρου
Ηλιούπολη – Βόλος
Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης
Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ
Μαρκό – ΑΕΛ
ΟΦΗ – Καβάλα
Παναθηναϊκός – Athens Kallithea
Παναιτωλικός – Άρης
Αιγάλεω – ΑΕΚ
2η αγωνιστική (23-25 Σεπτεμβρίου 2025)
ΑΕΚ – Παναιτωλικός
ΑΕΛ – Λεβαδειακός
Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός
Athens Kallithea – ΟΦΗ
Άρης – Μαρκό
Βόλος – Ατρόμητος
Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω
Καβάλα – Κηφισιά
Ηρακλής – Ηλιοπύπολη
3η αγωνιστική (28-30 Οκτωβρίου)
Ατρόμητος – Παναθηναϊκός
Ηλιούπολη – ΑΕΚ
Κηφισιά – Athens Kallithea
Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης
Ολυμπιακός – Βόλος
ΟΦΗ – Ηρακλής
Παναιτωλικός – Ελλάς Σύρου
ΠΑΟΚ – ΑΕΛ
Αιγάλεω – Άρης
4η αγωνιστική (2-4 Δεκεμβρίου 2025)
ΑΕΚ – ΟΦΗ
ΑΕΛ – Ατρόμητος
Αστέρας Τρίπολης – Ηλιούπολη
Athens Kallithea – Καβάλα
Άρης – ΠΑΟΚ
Βόλος – Αιγάλεω
Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός
Μαρκό – Λεβαδειακός
Ηρακλής – Παναιτωλικός
Παναθηναϊκός – Κηφισιά
5η αγωνιστική (16-18 Δεκεμβρίου 2025)
Καβάλα – Παναθηναϊκός
Ολυμπιακός – Ηρακλής
ΠΑΟΚ – Μαρκό
Τα ζευγάρια στα προημιτελικά
1ος προημιτελικός: ο 1ος της βαθμολογικής κατάταξης της League Phase με τον νικητή του 4ου ζευγαριού (8ος με 9ο).
2ος προημιτελικός: Ο 2ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 3ου ζευγαριού (7ος με 10ο).
3ος προημιτελικός: Ο 3ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 2ου ζευγαριού (6ος με 11ο).
4ος προημιτελικός: Ο 4ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 1ου ζευγαριού (5ος με 12ο).
Τα ζευγάρια στα ημιτελικά
1ος ημιτελικός: ο νικητής του 1ου προημιτελικού με τον νικητή του 4ου προημιτελικού.
2ος ημιτελικός: ο νικητής του 2ου προημιτελικού με τον νικητή του 3ου προημιτελικού.