Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες για τα Καβάλα – Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός – Ηρακλής και ΠΑΟΚ – Μαρκό

Τα παιχνίδια που ολοκληρώνουν τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, έχουν πλέον επίσημες ημερομηνίες, αφού η ΕΠΟ ανακοίνωσε πότε θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις Καβάλα – Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός – Ηρακλής και ΠΑΟΚ – Μαρκό.

Τα Καβάλα – Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ – Μαρκό είχαν αναβληθεί στη δεύτερη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, εξαιτίας των υποχρεώσεων των δύο γηπεδούχων στο Europa League, ενώ το Ολυμπιακός – Ηρακλής δεν έγινε στην πρεμιέρα της League Phase, επειδή οι Πειραιώτες είχαν ματς για το Champions League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα αγώνων της 5ης και τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson 2025-26. Πρόκειται για τον αγώνα του Ολυμπιακού της 1ης αγωνιστικής και αυτούς του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ της 2η αγωνιστικής, που δεν διεξήχθησαν λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των παραπάνω ομάδων.

Καβάλα – Παναθηναϊκός, 17/12/2025, 16:00, Δημοτικό Στάδιο Καβάλας “Ανθή Καραγιάννη”, τηλεοπτική μετάδοση από Cosmote tv.

Ολυμπιακός – Ηρακλής, 17/12/2025, 18:00, “Γεώργιος Καραϊσκάκης”, τηλεοπτική μετάδοση από Cosmote tv.

ΠΑΟΚ – Μαρκό, 17/12/2025, 20:00, Γήπεδο Τούμπας, τηλεοπτική μετάδοση από Cosmote tv.