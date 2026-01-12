Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Με Έλληνες διαιτητές και ξένους στο VAR τα Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός – Άρης

Η ΚΕΔ της ΕΠΟ αποφάσισε να ορίσει Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, έχοντας όμως ξένους στο VAR, στα παιχνίδια Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός – Άρης.

Το Κυπέλλου Ελλάδας Betsson βρίσκεται πλέον στα νοκ άουτ της διοργάνωσης, με τα ντέρμπι Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός – Άρης να ξεχωρίζουν και να διεξάγονται τελικά με Έλληνες διαιτητές, όπως είχε προαναγγείλει η ΕΠΟ.

Στο Καραϊσκάκης θα βρεθεί έτσι ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης, έχοντας στο VAR τον Σλοβένο Ματέι Γιουγκ, ενώ στη Λεωφόρο ορίστηκε ο Άγγελος Ευαγγέλου με τον Ολλανδό Κλέι Ρούπερτι στο VAR.

Οι διαιτητές στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson

15:00 Λεβαδειακός – Κηφισιά

Διαιτητής: Βασίλειος Φωτιάς

Βοηθοί: Ανδρέας Μεντζανάς, Μιχαήλ Παπαδάκης

4ος: Κωνσταντίνος Κατσικός

VAR: Στέφανος Κουμπαράκης

AVAR: Σπυρίδων Ζαμπάλας

17:00 ΑΕΚ – ΟΦΗ

Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου

Βοηθοί: Τρύφωνας Πετρόπουλος, Λάμπρος Διαμαντής

4ος: Σταύρος Τσιμπερίδης

VAR: Αθανάσιος Τζήλος

AVAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης

18:30 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης

Βοηθοί: Βασίλειος Νικολακάκης, Αθανάσιος Κομισάς

4ος: Φώτιος Πολυχρόνης

VAR: Ματέι Γιουνγκ

AVAR: Αλεξάνταρ Μάτκοβιτς

20:30 Παναθηναϊκός – Άρης

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου

Βοηθοί: Άγγελος Κομινάκης, Γεώργιος Χριστοδούλου

4ος: Χρήστος Βεργέτης

VAR: Κλέι Ρουπέρτι

AVAR: Σάντερ φαν ντερ Άικ