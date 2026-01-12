Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Με Έλληνες διαιτητές και ξένους στο VAR τα Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός – Άρης

Η ΚΕΔ της ΕΠΟ αποφάσισε να ορίσει Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, έχοντας όμως ξένους στο VAR, στα παιχνίδια Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός – Άρης.
Το Κυπέλλου Ελλάδας Betsson βρίσκεται πλέον στα νοκ άουτ της διοργάνωσης, με τα ντέρμπι Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός – Άρης να ξεχωρίζουν και να διεξάγονται τελικά με Έλληνες διαιτητές, όπως είχε προαναγγείλει η ΕΠΟ.
Στο Καραϊσκάκης θα βρεθεί έτσι ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης, έχοντας στο VAR τον Σλοβένο Ματέι Γιουγκ, ενώ στη Λεωφόρο ορίστηκε ο Άγγελος Ευαγγέλου με τον Ολλανδό Κλέι Ρούπερτι στο VAR.
Οι διαιτητές στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson
15:00 Λεβαδειακός – Κηφισιά
Διαιτητής: Βασίλειος Φωτιάς
Βοηθοί: Ανδρέας Μεντζανάς, Μιχαήλ Παπαδάκης
4ος: Κωνσταντίνος Κατσικός
VAR: Στέφανος Κουμπαράκης
AVAR: Σπυρίδων Ζαμπάλας
17:00 ΑΕΚ – ΟΦΗ
Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου
Βοηθοί: Τρύφωνας Πετρόπουλος, Λάμπρος Διαμαντής
4ος: Σταύρος Τσιμπερίδης
VAR: Αθανάσιος Τζήλος
AVAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης
18:30 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης
Βοηθοί: Βασίλειος Νικολακάκης, Αθανάσιος Κομισάς
4ος: Φώτιος Πολυχρόνης
VAR: Ματέι Γιουνγκ
AVAR: Αλεξάνταρ Μάτκοβιτς
20:30 Παναθηναϊκός – Άρης
Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου
Βοηθοί: Άγγελος Κομινάκης, Γεώργιος Χριστοδούλου
4ος: Χρήστος Βεργέτης
VAR: Κλέι Ρουπέρτι
AVAR: Σάντερ φαν ντερ Άικ