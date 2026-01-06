Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Τα ζευγάρια των προημιτελικών, τα γκολ από τα ματς της Τρίτης, τα πέναλτι στην Τούμπα και η εκκρεμότητα

Λίγες ημέρες πριν επανεκκινήσει η Super League και αμέσως μετά τον τελικό του Betsson Super Cup, η δράση στον ελληνικό ποδοσφαιρικό χώρο συνεχίστηκε με τη φάση των νοκ-άουτ για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, με τα τρία από τα τέσσερα παιχνίδια της φάσης των νοκ-άουτ ανάμεσα στις ομάδες που τερμάτισαν απ’ την 5η έως και τη 12η θέση της League Phase. Άρης, Κηφισιά και ΠΑΟΚ -κατά σειρά- πήραν το πολυπόθητο “εισιτήριο”, με το “δικέφαλο να το πετυχαίνει στη διαδικασία των πέναλτι!

Ένας απρόσμενος ήρωας, ο Δημήτρης Μοναστηρλής, ήταν αυτός που στη διαδικασία των πέναλτι χάρισε στον ΠΑΟΚ την πρόκριση επί του Ατρόμητου για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ΠΑΟΚ ήταν ανώτερος έχασε πλήθος ευκαιριών, ωστόσο το ματς οδηγήθηκε στα πέναλτι μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας, εκεί όπου ο Μοναστηρλής στο πρώτο match ball χάρισε στον “δικέφαλο του Βορρά” την πρόκριση (5-4 πέναλτι) στα προημιτελικά, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.

Πραγματοποιώντας μια καλή εμφάνιση, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, ο Άρης επικράτησε με 2-0 του Παναιτωλικού στο “Κλεάνθης Βικελίδης”, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή του στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, εκεί όπου την ερχόμενη εβδομάδα θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Τέλος, η Κηφισιά του Σεμπάστιαν Λέτο νίκησε 1-0 τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό και εξασφάλισε την πρόκριση στους “8” του Κυπέλλου Ελλάδας. Εκεί, όπου την ερχόμενη εβδομάδα, θ’ αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Λεβαδειακό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πρόγραμμα των playoffs:

Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026

Άρης – Παναιτωλικός 2-0

Βόλος – Κηφισιά 0-1

ΠΑΟΚ – Ατρόμητος (1-1 κ.δ. και 5-4 στα πέναλτι)

Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026

17:00 ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης (Παγκρήτιο Στάδιο)

Τα ζευγάρια της προημιτελικής φάσης

1.Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ ή Ατρόμητος

2.Λεβαδειακός – Κηφισιά

3.ΑΕΚ – ΟΦΗ ή Αστέρας Τρίπολης

4.Παναθηναϊκός – Άρης

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά του Κυπέλλου

Α. Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ ή Ατρόμητος εναντίον Παναθηναϊκός – Άρης

Β. Λεβαδειακός – Κηφισιά εναντίον ΑΕΚ – ΟΦΗ ή Αστέρας Τρίπολης

ΤΕΛΙΚΟΣ (25 Απριλίου 2025/ΟΑΚΑ)

Νικητής Α – Νικητής Β

Το καλεντάρι του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Προημιτελικά: 13-14-15 Ιανουαρίου

Α’ Γύρος Ημιτελικά: 3-4-5 Φεβρουαρίου

Β’ Γύρος Ημιτελικά: 10-11-12 Φεβρουαρίου

Τελικός: 25 Απριλίου