Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Το πρόγραμμα των playoffs της διοργάνωσης

Ανακοινώθηκε από την ΕΠΟ το πρόγραμμα των αγώνων playoffs του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, από τους οποίους θα προκύψουν οι ομάδες που θα πλαισιώσουν τους 4 πρώτους της League Phase για την προημιτελική φάση της διοργάνωσης.

Θυμίζουμε ότι στον ενδιάμεσο γύρο των νοκ-άουτ του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson αλλά και στα προημιτελικά, οι αγώνες είναι μονοί κι εάν λήξουν ισόπαλοι θα οδηγούνται απευθείας στα πέναλτι χωρίς παράταση

Τα ματς στη φάση των playoffs

Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026:

Άρης – Παναιτωλικός (Γήπ. Κλεάνθης Βικελίδης, 15:00)

Βόλος ΝΠΣ – Κηφισιά (Πανθεσσαλικό Στάδιο, 17:30)

ΠΑΟΚ – Ατρόμητος (Τούμπα, 20:00)

Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026:

ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης (Παγκρήτιο Στάδιο, 17:00)

*Οι αγώνες θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από την Cosmote tv

Οι διασταυρώσεις της προημιτελικής φάσης

1.Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ ή Ατρόμητος

2.Λεβαδειακός – Βόλος ή Κηφισιά

3. ΑΕΚ – ΟΦΗ ή Αστέρας Τρίπολης

4. Παναθηναϊκός – Άρης ή Παναιτωλικός

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Α. Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ ή Ατρόμητος εναντίον Παναθηναϊκός – Άρης ή Παναιτωλικός

Β. Λεβαδειακός – Βόλος ή Κηφισιά εναντίον ΑΕΚ – ΟΦΗ ή Αστέρας Τρίπολης

Τελικός (25 Απριλίου 2025/ΟΑΚΑ)

Νικητής Α – Νικητής Β