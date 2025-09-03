Κύπελλο Ελλάδας: Live Streaming η κλήρωση της League Phase

Οι κορυφαίες ομάδες της Super League μπαίνουν στην κλήρωση για το Κύπελλο Ελλάδας, το οποίο φέτος περιλαμβάνει για πρώτη φορά στην ιστορία του και μία League Phase, στα πρότυπα των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Άρης και οι υπόλοιπες ομάδες της Super League θα μάθουν τους αντιπάλους τους στη νέα φάση του Κυπέλλου Ελλάδας, στην κλήρωση της ΕΠΟ, που ξεκινάει λίγο μετά τις 12:00.

Για πρώτη φορά μάλιστα, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εισάγει την ηλεκτρονική κλήρωση σε διοργάνωσή της, για να βγουν σήμερα οι αντίπαλοι στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Τα γκρουπ δυναμικότητας

1ο γκρουπ: Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ.

2ο γκρουπ: Άρης, Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος Αθηνών, ΟΦΗ.

3ο γκρουπ: Λεβαδειακός, Παναιτωλικός, Βόλος, Athens Kallithea.

4ο γκρουπ: Κηφισιά, ΑΕΛ, Ηρακλής, Αιγάλεω.

5ο γκρουπ: Ηλιούπολη, Καβάλα, Ελλάς Σύρου, Μαρκό.



Στη League Phase κάθε ομάδα θα δώσει 4 αγώνες, δύο εντός και δύο εκτός έδρας, με μία από τα υπόλοιπα γκρουπ δυναμικότητας και το σύνολο των αγώνων θα είναι 40. Τα αποτελέσματα της League Phase θα υπολογίζονται σε ενιαίο βαθμολογικό πίνακα από τον οποίο θα προσδιοριστεί ποιες ομάδες θα προκριθούν απευθείας στην προημιτελική φάση (θέσεις 1-4) και ποιες θα συμμετάσχουν στα playoffs (θέσεις 5-12).