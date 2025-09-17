Κύπελλο Ελλάδας: Με ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ οι αγώνες της ημέρας – Τα ματς που θα μεταδοθούν τηλεοπτικά

Ο θεσμός του Κυπέλλου Ελλάδας άλλαξε και διεξάγεται με ανανεωμένο φορμάτ, που έχει ως βασικότερη διαφορά από τα προηγούμενα χρόνια τη League phase.

Η League phase, η “ραχοκοκαλιά” του νέου τρόπου διεξαγωγής του Κυπέλλου Ελλάδας έκανε «σέντρα» την Τρίτη (16.09.2025) με το Ηλιούπολη – Βόλος (1-3) για να ακολουθήσουν σήμερα (17.08.2025) οι υπόλοιποι 8 αγώνες της 1ης αγωνιστικής. Ο νέος τρόπος διεξαγωγής φέρνει αέρα ανανέωσης και την αισιοδοξία για όμορφα, αμφίρροπα παιχνίδια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία υιοθέτησε έναν νέο, σύγχρονο τρόπο διεξαγωγής εμπνευσμένο από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με στόχο να προσδώσει ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον στη διοργάνωση των ευκαιριών και των εκπλήξεων.

Θυμίζουμε ότι η COSMOTE TV που έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα της διοργάνωσης θα δείξει τα εξής τέσσερα παιχνίδια της πρεμιέρας: Παναιτωλικός – Άρης, Αιγάλεω – ΑΕΚ, Παναθηναϊκός – Athens Kallithea και Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου

Ηλιούπολη – Βόλος 1-3

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου

15:00 Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης

15:00 Παναιτωλικός – Άρης

16:00 Αιγάλεω – ΑΕΚ

16:00 Ατρόμητος – Ελλάς Σύρου

16:00 Μαρκό – ΑΕΛ

16:00 ΟΦΗ – Καβάλα

17:30 Παναθηναϊκός – Athens Kallithea

17:30 Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ

Οι 4 πρώτες ομάδες θα προκριθούν απευθείας στην προημιτελική φάση, ενώ οι ομάδες που θα τερματήσουν από τη θέση 5 ως τη θέση 12, θα παίξουν μεταξύ τους μονούς αγώνες μπαράζ, με τους 4 νικητές να ακολουθούν τις ομάδες της τετράδας στα προημιτελικά.

Οι διασταυρώσεις στη φάση μπαράζ θα γίνουν ως εξής:

Ο 5ος θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τον 12ο

Ο 6ος θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τον 11ο

Ο 7ος θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τον 10ο

Ο 8ος θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τον 9ο

Από τα παραπάνω προκύπτουν δύο θέσεις με ιδιαίτερη σημασία. Αυτές είναι, αφενός η τέταρτη θέση, που εγγυάται τη συμμετοχή των ομάδων στα προημιτελικά και αφετέρου η 12η θέση, που εγγυάται τη συνέχεια στη διοργάνωση.

Τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών που θα προκύψουν, είναι τα ακόλουθα:

1ος προημιτελικός: ο 1ος της βαθμολογικής κατάταξης της League Phase με τον νικητή του 4ου ζευγαριού (8ος με 9ο).

2ος προημιτελικός: Ο 2ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 3ου ζευγαριού (7ος με 10ο).

3ος προημιτελικός: Ο 3ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 2ου ζευγαριού (6ος με 11ο).

4ος προημιτελικός αγώνας: Ο 4ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 1ου ζευγαριού (5ος με 12ο).

Οι αγώνες θα είναι μονοί και γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που βρίσκεται πιο ψηλά στη βαθμολογική κατάταξη της League Phase, εν προκειμένω ο 1ος, ο 2ος, ο 3ος και ο 4ος.

Στους ημιτελικούς συμμετέχουν οι νικητές των ζευγαριών των προημιτελικών.

Τα ζευγάρια που θα προκύψουν στους δύο ημιτελικούς είναι τα ακόλουθα:

1ος ημιτελικός: ο νικητής του 1ου προημιτελικού με τον νικητή του 4ου προημιτελικού.

2ος ημιτελικός: ο νικητής του 2ου προημιτελικού με τον νικητή του 3ου προημιτελικού.

Οι αγώνες θα είναι διπλοί και οι δεύτεροι αγώνες θα διεξαχθούν στις έδρες των ομάδων που προκρίθηκαν από τον 1ο και 2ο προημιτελικό αγώνα, στον οποίον συμμετείχαν η 1η και η 2η ομάδα του πίνακα κατάταξης της League Phase. Δεν (υπερ)ισχύει το εκτός έδρας γκολ.

Ο τελικός θα διεξαχθεί μεταξύ των νικητών του 1ου και του 2ου ημιτελικού στο ΟΑΚΑ στις 25 Απριλίου. Τυπικά γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που θα προκύψει από τον 1ο ημιτελικό.