Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Επεισόδια στο Παρίσι μετά την κατάκτηση του τροπαίου από τη Σενεγάλη

Η μεγάλη παροικία της Σενεγάλης στο Παρίσι, πανηγύρισε την κατάκτηση του τροπαίου στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, αλλά δεν αποφεύχθηκαν και τα επεισόδιο, μετά από συμπλοκές με την αστυνομία.

Εκατοντάδες Σενεγαλέζοι βγήκαν στους δρόμους του Παρισιού για να γιορτάσουν, μετά τη νίκη της Σενεγάλης επί του Μαρόκου στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, αλλά γρήγορα επικράτησε χάος, με έντονη αστυνομική δύναμη να σπεύδει για να ελέγξει την κατάσταση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το αποτέλεσμα ήταν να υπάρξουν επεισόδια μεταξύ οπαδών της Σενεγάλης και των ανδρών της αστυνομίας, με ανθρωποκυνηγητό και χρήση δακρυγόνων.

NOW: Chaos in Paris as police fire tear gas to disperse Senegalese supporters celebrating Africa Cup of Nations victory #CAN2025 #AFCON2025FINAL pic.twitter.com/m4A8TkAP3Q — Rapid Report (@RapidReport2025) January 18, 2026

Αρκετό ήταν και το ξύλο, όπως φαίνεται σε video στα social media.