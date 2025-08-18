Κύπελλο Ιταλίας: Πρόκριση «θρίλερ» για Ελλάς Βερόνα, αποκλεισμός στα πέναλτι για Σαμπντόρια

Δυνατές συγκινήσεις έκρυβαν τα παιχνίδια της Δευτέρας (18.08.2025) για τον πρώτο γύρο του Κυπέλλου Ιταλίας, με την Ελλάς Βερόνα και τη Σπέτσια να “επιζούν” από τη διαδικασία των πέναλτι και να παίρνουν την πρόκριση στην επόμενη φάση του Coppa Italia.

Η Τσερινιόλα ισοφάρισε στο 90’+1’ την Ελλάς Βερόνα, με το 1-1 να στέλνει το ματς στα πέναλτι. Από την άσπρη βούλα η ομάδα της Serie A επικράτησε με 4-2, καθώς οι Ρούσο και Φαγκιόλι αστόχησαν.

Σε άλλο ματς, η Σαμπντόρια αποκλείστηκε στα πέναλτι μέσα στην έδρα της Σπέτσια με 4-2, έχοντας μείνει στο 1-1 στα 90’ της κανονικής διάρκειας του ματς.

Μάλιστα, οι φιλοξενούμενοι πίστεψαν στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού ότι εξασφάλισαν την πρόκριση, σκοράροντας με τον Ντεπάολι. Ωστόσο, έπειτα από έλεγχο της φάσης για 4 λεπτά, το γκολ δεν μέτρησε λόγω οφσάιντ.

Αποτελέσματα στον 1ο γύρο του Κυπέλλου Ιταλίας:

Έμπολι-Ρετζιάνα 1-1 (3-0 πέν.)

Σασουόλο-Καταντζάρο 1-0

Λέτσε-Γιούβε Στάμπια 2-0

Τζένοα-Βιτσέντζα 3-0

Βενέτσια-Μάντοβα 4-0

Κόμο-Σουντιρόλ 3-1

Κάλιαρι-Βίρτους Εντέλα 1-1 (5-4 πέν.)

Κρεμονέζε-Παλέρμο 0-0 (4-5 πέν.)

Μόντσα-Φροζινόνε 0-1

Πάρμα-Πεσκάρα 2-0

Τσεζένα-Πίζα 0-0 (πεν. 1-2)

Μίλαν-Μπάρι 2-0

Δευτέρα (18.08)

Αουντάτσε Τσερινιόλα-Βερόνα 1-1 (2-4 πέν.)

Σπέτσια-Σαμπντόρια 1-1 (4-2 πέν.)