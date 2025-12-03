Κυπέλλου Ελλάδας Betsson: Ο Λεβαδειακός έκανε το 4/4 με τριάρα επί του Μαρκό

Ασταμάτητος στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson! Ο Λεβαδειακός επιβλήθηκε 3-1 εκτός έδρας της Μαρκό για την 4η αγωνιστική της League Phase της διοργάνωσης και ολοκλήρωσε την πορεία του στη φάση της διοργάνωσης κάνοντας το 4/4.

Χάρη σε δύο πέναλτι των Γιούριτς (45΄+) και Πεντρόσο (65΄) και ακόμη ένα γκολ του Γιούριτς (75΄), ο Λεβαδειακός πέρασε από το Μαρκόπουλο και βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην εξασφάλιση μίας θέσης στην πρώτη τετράδα, που δίνει το απευθείας εισιτήριο για τα προημιτελικά, αφού, πέραν των 12 βαθμών, έχει και πολύ καλή διαφορά τερμάτων (+9).

Σε άλλο ματς που έγινε την ίδια στιγμή, η Athens Kallithea πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη League Phase του Κυπέλλου απέναντι στην Καβάλα με σκορ 2-1 για την 4η αγωνιστική και ανέβηκε στους 3 βαθμούς με συντελεστή -2. Αποτέλεσμα που της αφήνει κάποιες λιγοστές ελπίδες πρόκρισης στα playoffs, καθώς για να βρίσκεται στη 12άδα και να συνεχίσει στη διοργάνωση απαιτούνται αρκετοί συνδυασμοί αποτελεσμάτων, γεγονός που κάνει το σενάριο πρόκρισης περισσότερο θεωρητικό παρά ρεαλιστικό.

Την ίδια στιγμή, η Καβάλα έχει 1 βαθμό και παραμένει κι αυτή “ζωντανή” μόνο μαθηματικά, καθώς για να κυνηγήσει την είσοδό της στα playoffs χρειάζεται οπωσδήποτε νίκη στο εξ’ αναβολής παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στις 17 Δεκεμβρίου.