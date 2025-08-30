Κύπρος – Ελλάδα 69-96: Άνετη νίκη και 2/2 για την Εθνική μπάσκετ στο Eurobasket

Η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα κόντρα στη γηπεδούχο Κύπρο, στη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Eurobasket και έφθασε άνετα στη νίκη με 96-69 και το 2/2 στον τρίτο όμιλο της διοργάνωσης.

Παρά την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο και την ελάχιστη συμμετοχή του Κώστα Σλούκα, η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας είχε “καυτούς” τους Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννούλη Λαρεντζάκη και Αλέξανδρο Σαμοντούροφ, για να επικρατήσει εύκολα της Κύπρου και να συνεχίσει με το απόλυτο στο Eurobasket.

Το παιχνίδι

Οι δύο ομάδες ήταν άστοχες στο ξεκίνημα του αγώνα, με τον Ντόρσεϊ να “ξεκολλάει” την Εθνική Ελλάδας με 8 δικούς του πόντους, για να πάρει σιγά σιγά το προβάδισμα η ομάδα του Σπανούλη και να προηγηθεί με 22-13 στο πρώτο δεκάλεπτο, έχοντας ως μεγαλύτερο “όπλο” την άμυνά της.

Στη δεύτερη περίοδο, η Κύπρος βρήκε αρκετά σουτ έξω από τη γραμμή του τριπόντου και κατάφερε να μείνει κοντά στο σκορ με την Εθνική Ελλάδας, η οποία είχε μόνο τον Σαμοντούροφ “ζεστό”, αφού ο Σπανούλης έδωσε… ανάσες στον Ντόρσεϊ και ο Σλούκας αγωνίστηκε ελάχιστα, για λόγους ξεκούρασης. Το σκορ στο ημίχρονο ολοκληρώθηκε πάντως με +12 για τη “γαλανόλευκη”, με buzzer beater τρίποντο του Σαμοντούροφ.

Μετά την ανάπαυλα, η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας πάτησε το… γκάζι και με τους Μήτογλου και Λαρεντζάκη να παίρνουν την… μπαγκέτα, “εκτόξευσε” τη διαφορά και έβαλε πρόωρο τέλος στο ματς. Το επιμέρους σκορ στο τρίτο δεκάλεπτο, διαμορφώθηκε στο 26-16 και η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, είχε στη συνέχεια την ευκαιρία να ρίξει τους ρυθμούς, με το σκορ στο 69-47 στο 30′.

Η τελευταία περίοδος ήταν έτσι τυπική διαδικασία, με τον Ντόρσεϊ να “σφραγίζει” τον τίτλο του κορυφαίου του αγώνα για την Εθνική Ελλάδας, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 18 πόντους και 46/ τρίποντα. Οι δυο ομάδες έπαιξαν πιο “χαλαρό” μπάσκετ και το σκορ ανέβηκε στο τελικό 96-69, με τη “γαλανόλευκη” να πανηγυρίζει τη δεύτερη νίκη της σε δύο παιχνίδια στο Eurobasket.

