Κύπρος – Ελλάδα: Η ιστορική στιγμή με τον κοινό Εθνικό ύμνο πριν το τζάμπολ του αγώνα στο Eurobasket

Ο Σταύρος Κωνσταντίνου πήρε το μικρόφωνο και συγκίνησε
Μια πολύ «δυνατή» στιγμή αντικρύσαμε πριν το τζάμπολ του ΚύπροςΕλλάδα για το Ευρωμπάσκετ, όταν στο κατάμεστο «Σπύρος Κυπριανός» ακούστηκε ο κοινός Εθνικός Ύμνος των δυο χωρών.

Με την ολοκλήρωση της παρουσίασης των δυο ρόστερ, οι παίκτες της Ελλάδας και της Κύπρου πήραν θέση και -κοιτάζοντας τις σημαίες των δυο χωρών- ακολούθησαν τον Σταύρο Κωνσταντίνου, που έψαλλε τον κοινό εθνικό ύμνο των δυο χωρών.

Ο Σταύρος Κωνσταντίνου -νικητής του τηλεοπτικού διαγωνισμού τραγουδιού «Super Idol», το 2004- τραγούδησε τον «Ύμνο εις την Ελευθερία» A cappella.

Έλληνες και Κύπριοι ενώθηκαν με μία φωνή και τραγούδησαν μαζί τον εθνικό ύμνο, σε μια συγκινητική και ιστορική στιγμή.

