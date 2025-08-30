Κύπρος – Ελλάδα live για τη δεύτερη αγωνιστική του Eurobasket

Η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας αντιμετωπίζει τη γηπεδούχο Κύπρο, στη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Eurobasket, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μένει εκτός για λόγους ξεκούρασης και την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να ψάχνει μία εύκολη νίκη για το 2/2 στη διοργάνωση.