Κύπρος – Ελλάδα live για τη δεύτερη αγωνιστική του Eurobasket

Η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας αντιμετωπίζει τη γηπεδούχο Κύπρο, στη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Eurobasket, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μένει εκτός για λόγους ξεκούρασης και την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να ψάχνει μία εύκολη νίκη για το 2/2 στη διοργάνωση.
18:35 | 30.08.2025
13-19 με τρίποντο του Μιχαήλ για την Κύπρο
18:34 | 30.08.2025
10-19 με 1/2 βολές του Μήτογλου
18:32 | 30.08.2025
10-18 με 1/2 βολές του Καλαϊτζάκη
18:29 | 30.08.2025
10-17 με 2/2 βολές του Μήτογλου για την Ελλάδα
18:28 | 30.08.2025
10-15 με ωραίο προσωπικό καλάθι του Σαμοντούροφ για την Ελλάδα
18:26 | 30.08.2025
10-13 μειώνει η Κύπρος
18:26 | 30.08.2025
Τάιμ άουτ η Κύπρος
18:25 | 30.08.2025
8-13 με τρίποντο του Λαρεντζάκη στον αιφνιδιασμό
18:25 | 30.08.2025
8-10 με τον Ντόρσεϊ να έχει 8 πόντους
18:24 | 30.08.2025
8-7 με 2/2 βολές του Γουίλις
18:24 | 30.08.2025
6-7 με τρίποντο του Τάιλερ Ντόρσεϊ
18:23 | 30.08.2025
6-4 με τρίποντο του Στυλιανού για την Κύπρο
18:23 | 30.08.2025
3-4 με τον Ντόρσεϊ το πρώτο καλάθι της Εθνικής Ελλάδας εντός πεδιάς
18:22 | 30.08.2025
3-2 με 2/2 βολές του Λαρεντζάκη
18:21 | 30.08.2025
3-0 με το πρώτο καλάθι της Κύπρου μετά από 3 λεπτά αγώνα
18:19 | 30.08.2025
0/2 βολές από τον Κώστα Αντετοκούνμπο
18:17 | 30.08.2025
1-0 με 1/2 βολές από τον Γουίλις
18:15 | 30.08.2025
Άστοχες οι δύο ομάδες στο ξεκίνημα
18:14 | 30.08.2025
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
18:13 | 30.08.2025
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ του αγώνα
18:13 | 30.08.2025
Η πεντάδα της Κύπρου: Τίγκας, Σιμιτζής, Στυλιανού, Κουμής, Γουίλις
18:09 | 30.08.2025
Η πεντάδα της Ελλάδας: Κατσίβελης, Ντόρσεϊ, Λαρεντζάκης, Σαμοντούροβ, Κώστας Αντετοκούνμπο
18:08 | 30.08.2025
Αυτή την ώρα γίνεται η παρουσίαση των δύο ομάδων
18:08 | 30.08.2025
Η Εθνική Ελλάδας έχει εκτός 12άδας τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, για λόγους ξεκούρασης.
18:07 | 30.08.2025
18:06 | 30.08.2025
Η Ελλάδα νίκησε στην πρεμιέρα την Ιταλία, ενώ η Κύπρος ηττήθηκε από τη Βοσνία.
18:05 | 30.08.2025
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Κύπρος - Ελλάδα για τη δεύτερη αγωνιστική στον τρίτο όμιλο του Eurobasket.