Κυριάκος Μητσοτάκης: Η φανέλα της Εθνικής μπάσκετ με το όνομά του και το «έμαθα ότι έκανες πρόβλεψη» του Βασίλη Κικίλια

Μετά τον αγιασμό για την έναρξη λειτουργίας της 89ης ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε την καθιερωμένη βόλτα του στα περίπτερα της έκθεσης, δεχόμενος αρκετά δώρα. Η παρουσία του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, στο σημείο, έφερε και το θέμα της Εθνικής μπάσκετ στο “τραπέζι”.

Η βόλτα του Έλληνα πρωθυπουργού ξεκίνησε με… άρωμα από Formula 1, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης δέχθηκε και αρκετές φανέλες σωματείων, μεταξύ αυτών και του Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο οποίος κλείνει 100 χρόνια ζωής. Επίσης, παρακολούθησε από κοντά επίδειξη κοριτσιών της ενόργανης γυμναστικής και τους ευχήθηκε να κατακτήσουν μετάλλιο.

Σε χθεσινή του (05.09.2025) συζήτηση με δημοσιογράφους σε κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, ο πρωθυπουργός δεν δίστασε να εκφράσει την αισιοδοξία του για την Εθνική μπάσκετ, κάνοντας εκτίμηση ότι η γαλανόλευκη θα φτάσει στην τετράδα του Eurobasket 2025.

Το πρωί του Σαββάτου και τη στιγμή που ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρετούσε κάποιους εθελοντές αλλά και παιδιά με ειδικές δεξιότητες, ο πρωθυπουργός ρώτησε: “Καμία πρόβλεψη έχουμε; Πως θα πάμε αύριο το βράδυ;” (σ.σ. εννοώντας τον αγώνα Ελλάδα – Ισραήλ για τους “16” του Eurobaslet 2025). Ακολούθως στράφηκε στον κ. Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και είπε: “Βασίλη, πως τα βλέπεις εσύ τα πράγματα;”.

Από μεριάς του, ο υπουργός -και παλαίμαχος μπασκετμπολίστας- ανέφερε: Κ. Πρόεδρε, έμαθα έκανες πρόβλεψη για final four. Αν ο αρχηγός είχε final four, τότε final four”.

Να αναφέρουμε επίσης ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε και στο περίπτερο του ΕΡΤnews στη ΔΕΘ. Ο Πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος παρουσίασε στον πρωθυπουργό το δώρο του με αφορμή το Ευρωμπάσκετ 2025: μια αθλητική φανέλα μπάσκετ, στα χρώματα της εθνικής, με το όνομα του Κυρ. Μητσοτάκη γραμμένο πάνω της, με τον πρωθυπουργό να σχολιάζει πως, “χαιρόμαστε γιατί η ΕΡΤ εκτός των άλλων, στηρίζει πάντα όλες τις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις”.